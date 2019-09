В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ

Стиль жизни

Опубликован шорт-лист Букеровской премии

Опубликован шорт-лист претендентов на Букеровскую премию (Man Booker Prize) 2019 г., говорится на сайте оргкомитета. В шорт-лист вошли Маргарет Этвуд с романом «Заветы» (The Testaments), Люси Эллманн, «Утки, Ньюберипорт» (Ducks, Newburyport), Бернардин Эваристо, «Девушка, женщина, все остальное» (Girl, Woman, Other), Чигози Обиома, «Оркестр меньшинств» (An Orchestra of Minorities), Салман Рушди, «Кихот» (Quichotte), Элиф Шафак, «10 минут 38 секунд в этом странном мире» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

Букеровская премия – самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 г. До 2015 г. она вручалась один раз в два года, затем – ежегодно. В прошлом году премию присудили Анне Бернс из Северной Ирландии за роман «Молочник» (Milkman).

В этом году лауреата премии объявят 14 октября, он получит 50 000 фунтов стерлингов. Финалисты премии – по 2500 фунтов стерлингов, а их книги издадут специальным тиражом. Ранее стало известно, что ближайшие пять лет премию будет спонсировать благотворительный фонд Crankstart, основанный инвестором из Кремниевой долины Майклом Морицем и его женой Харриет Хейман. Фонд основан в 2000 г. Он помогает студентам из малообеспеченных семей получать высшее образование, а также спонсирует Американский союз защиты гражданских свобод.