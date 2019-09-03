В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ

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Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны России. Отмечается, что воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет. «В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков», – добавили в ведомстве.
Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
Су-25УБ – бронированный дозвуковой всепогодный турбореактивный штурмовик. Он применяется для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Самолет разработан в первой половине 1970-х гг. в опытном конструкторском бюро Сухого в Москве.
Как отмечает ТАСС, с 2000 г. со штурмовиками Су-25 российских вооруженных сил и морской авиации ВМФ России произошло девять происшествий, повлекших полное разрушение или списание самолета (без учета инцидента, произошедшего 3 сентября 2019 г.). Среди них – пять катастроф, в которых погибли пять человек. Кроме того, в боевых действиях российское военное ведомство потеряло 15 самолетов этого типа, в результате чего погибли 10 летчиков.
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Полиция задержала незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, соратника Дмитрия Гудкова Александра Соловьева, сообщает «МБХ медиа». Его задержали на выходе из дома в Москве.
2 сентября МВД по Москве завело административное дело по статье о нарушении порядка организации акции (20.2 КоАП) из-за шествия, которое прошло в Москве 31 августа. Ранее во вторник, 3 сентября, были задержаны председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и активист Марк Гальперин. Им всем вменяют участие в несогласованной акции 31 августа.
Накануне, 2 сентября, полиция задержала соратников политика Алексея Навального Николая Ляскина и Любовь Соболь, а также муниципального депутата Илью Азара. На них составили протокол по ст. 20.2 КоАП за участие в акции и отпустили.
31 августа в Москве прошла акция против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Митинги в поддержку кандидатов проходят в Москве с середины июня и сопровождаются массовыми задержаниями участников.
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Опубликован шорт-лист претендентов на Букеровскую премию (Man Booker Prize) 2019 г., говорится на сайте оргкомитета. В шорт-лист вошли Маргарет Этвуд с романом «Заветы» (The Testaments), Люси Эллманн, «Утки, Ньюберипорт» (Ducks, Newburyport), Бернардин Эваристо, «Девушка, женщина, все остальное» (Girl, Woman, Other), Чигози Обиома, «Оркестр меньшинств» (An Orchestra of Minorities), Салман Рушди, «Кихот» (Quichotte), Элиф Шафак, «10 минут 38 секунд в этом странном мире» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).
Букеровская премия – самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 г. До 2015 г. она вручалась один раз в два года, затем – ежегодно. В прошлом году премию присудили Анне Бернс из Северной Ирландии за роман «Молочник» (Milkman).
В этом году лауреата премии объявят 14 октября, он получит 50 000 фунтов стерлингов. Финалисты премии – по 2500 фунтов стерлингов, а их книги издадут специальным тиражом. Ранее стало известно, что ближайшие пять лет премию будет спонсировать благотворительный фонд Crankstart, основанный инвестором из Кремниевой долины Майклом Морицем и его женой Харриет Хейман. Фонд основан в 2000 г. Он помогает студентам из малообеспеченных семей получать высшее образование, а также спонсирует Американский союз защиты гражданских свобод.
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Следственный комитет России предъявил студенту НИУ ВШЭ Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщил в своем Telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.
По его словам, адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, представляющий интересы Жукова, уведомлен о предъявлении подзащитному обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ.
Ранее Следственный комитет России заявил, что попросил суд перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина. Также СК сообщил, что пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Уголовное преследование в их отношении прекращено, избранные им меры пресечения отменены.
Двум участникам акции 27 июля, признавшимся в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, суд 3 сентября вынес первые приговоры. Иван Подкопаев получил три года колонии за то, что распылил перцовый баллон в лица сотрудников полиции и Росгвардии. Другой фигурант дела – Данила Беглец получил два года колонии за то, что схватил за руку полицейского, задерживавшего другого протестующего.
Студента НИУ ВШЭ Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. По словам его адвоката Ильи Новикова, основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Несмотря на то что Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, обвинения с него не сняли. В середине августа следователи изъяли из Высшей школы экономики личное дело и курсовые работы Жукова. Новиков предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах». Адвокат также сообщал, что следствие решило проверить на экстремизм девять роликов из видеоблога студента.
Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, а также сам пытался принять участие в выборах.
Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля
Сайт партии «Яблоко»
Валерий Костенок, член партии «Яблоко» Обвинение: участие в массовых беспорядках (ст. 212, ч. 2 УК)
По словам адвоката, Костенок пошел на несанкционированную акцию добровольно, из любопытства и «по неосторожности кинул пластиковую бутылку, попав в сотрудника полиции»
1/14
Вера Челищева / Facebook
Дмитрий Васильев, режиссер телеканала «Доктор» Обвинение: участие в массовых беспорядках Его не стали заочно арестовывать несмотря на ходатайство следствия, поскольку Васильев был госпитализирован (у страдающего диабетом режиссера отобрали в изоляторе инсулин и глюкометр, говорила его адвокат)
2/14
Дима Швец / Медиазона
Данила Беглец Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, Беглец напал на сотрудника Росгвардии. Брат арестованного рассказывал другую версию: «Он поднял наушники, подошел к сотруднику и сказал: "Возьмите, человек уронил". Его задержали и держали до 2 часов ночи, но отпустили. А сегодня утром приехали и задержали»
3/14
Владимир Песня / РИА Новости
Айдар Губайдуллин, программист в «Сбербанк-Технологии» Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы замахивался пластиковой бутылкой в сторону бойца Росгвардии. Арестованный отрицает, что это делал
4/14
Владимир Песня / РИА Новости
Сергей Фомин,волонтер штаба Любови Соболь Обвинен: участие в массовых беспорядках
«Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, что они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – говорит сам Фомин
5/14
Максим Блинов / РИА Новости
Даниил Конон, студент МГТУ им. Баумана Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, били сотрудников Росгвардии по рукам и распылили перцовый газ. Поручителями Конона – чтобы он не оставался под арестом – выступили 150 человек
6/14
Максим Блинов / РИА Новости
Сергей Абаничев, менеджер Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев в этот день вообще «шел по другим делам»
7/14
Максим Блинов / РИА Новости
Владислав Барабанов, активист Обвинение: участие в массовых беспорядках
Вынося решение об аресте, судья завил, что Барабанов «в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств». Фигурант дела с обвинением не согласен
8/14
Влад Докшин / «Новая газета»
Егор Жуков, студент факультета политологии ВШЭ, видеоблогер и сторонник Дмитрия Гудкова Обвинение: подозревается в организации «массовых беспорядков» (ст. 212, ч. 1 УК)
Жуков говорит, что «ничего не поджигал и не громил в тот день». За студента поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 млн руб.
9/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Самариддин Раджабов Обвинение: участие в массовых беспорядках; нанесение вреда сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318, ч. 1) По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Обвиняемый говорит, что оказался в центре Москвы случайно
10/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Иван Подкопаев (справа) Обвинение: организация массовых беспорядков «Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», – говорит адвокат Подкопаева Николай Фомин
11/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Алексей Миняйло, координатор штаба Любови Соболь Обвинение: организация массовых беспорядков Изначально сообщалось, что его обвиняют в участии в беспорядках, но, судя по картотеке суда, открыто дело об организации акции. Миняйло свою вину не признал, он подчеркивал на суде, что в митинге не участвовал, поскольку был 27 июля в Хамовническом суде, где поддерживал Соболь. Петицию в поддержку Миняйло подписали в том числе студенты и преподаватели истфака МГУ, где учился активист
12/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Кирилл Жуков Обвинение: организация массовых беспорядков Адвокат Жукова отмечала на суде, что нет оснований для его ареста: «Он проходил службу в Росгвардии и имеет положительные характеристики»
13/14
Правозащитный центр «Мемориал»
Евгений Коваленко, охранник Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он швырнул мусорную урну в сотрудника правоохранительных органов и признал вину
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Samsung в начале следующего года представит второе складное мобильное устройство, которое уменьшается до квадрата, который можно положить в карман, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, компания работает над устройством с 17-cантиметровым внутренним дисплеем. Телефон должен стать доступнее и тоньше, чем вышедший в этом году Galaxy Fold.
В Samsung от комментариев отказались. По данным агентства, у нового телефона в верхней части внутреннего дисплея будет камера для селфи, как у недавно вышедшего Samsung Galaxy Note 10. Снаружи телефона установят две камеры. Одно из ключевых преимуществ складного устройства по сравнению с Fold в том, что при открытии он будет запускать приложения для Android, не требуя расширений, как это было у Galaxy Fold из-за его размера экрана.
Продажи Galaxy Fold должны были начаться еще в апреле, однако Samsung пришлось их отложить из-за проблем с экраном. Журналисты, получившие смартфон на тестирование до официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования. В июле компания объявила, что продажи начнутся в некоторых странах в сентябре. Примерная стоимость устройства составит 150 000–200 000 руб. Ранее стало известно, что в сентябре также должны начаться продажи складного смартфона китайской компании Huawei, которая планировала выпустить Mate X в июне, но также перенесла релиз из-за необходимости дополнительных тестов экрана.
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В Москве задержали председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Михаил Бирюков. Кроме того, задержан активист Марк Гальперин, рассказал «ОВД-инфо» юрист Николай Зборошенко.
Бойко доставили в ОВД города Троицка. На него составляют протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Поводом стал перепост видео Любови Соболь о несогласованной акции 31 августа, рассказал Бойко «МБХ медиа».
Гальперина задержали на выходе из дома. Полицейские заявили, что ему вменяют участие в акции 31 августа. Его доставили в ОВД «Замоскворечье».
Накануне полицейские задержали соратников Навального Николая Ляскина и Любовь Соболь, а также муниципального депутата Илью Азара. Позже их отпустили из отделения полиции после составления протокола по ст. 20.2 КоАП за участие в акции 31 августа.
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Мосгорсуд сократил политику Илье Яшину срок ареста на 50 минут, сообщил он на своей странице в Twitter. «Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и сократил мне срок ареста на 50 минут (не шучу). Торжество правосудия прям», – написал Яшин.
На прошлой неделе, 29 августа, Яшин получил пятый административный арест подряд. Тверской районный суд Москвы признал его виновным в призывах к участию в несогласованной акции протеста 3 августа. Яшин находится под стражей с 29 июля. На свободу он должен выйти 7 сентября.
В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них были несогласованными. Акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках.
Финансы
Новости
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
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Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка. Он прибыл в регион через сутки после того, как президент Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за то, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения реструктурировать кредиты.
«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос», – подчеркнул Путин.
Как отмечает пресс-служба Сбербанка, Греф провел встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и пообещал оказать региону помощь – рекструктурировать кредиты местным жителям. Кроме того, Сбербанк организовал поездку на курорты в Крым и Краснодарский край для детей из пострадавших от наводнения семей.
«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», – заявил Греф.
Кроме того, он пообещал, что Сбербанк за счет собственных средств в кратчайшие сроки построит в Тулуне инфекционное отделение больницы.
Финансы
Новости
Управляющая компания «Тинькофф капитал» получила лицензию ЦБ
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Центральный банк 3 сентября выдал управляющей компании «Тинькофф капитал» лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, говорится в материалах регулятора.
О том, что «Тинькофф банк» готовится запустить собственную УК, предправления банка Оливер Хьюз рассказал в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Компания должна начать работу в IV квартале этого года и в течение года рассчитывает привлечь около 100 000 клиентов.
На первом этапе «Тинькофф капитал» предложит паи собственных биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), рассказывал «Ведомостям» его представитель. Минимальный ценовой порог для покупки фондов изменится: он станет еще ниже и составит около 5 руб. вместо 50 руб., заявленных ранее. Это позволит сделать вложения в биржевые фонды максимально доступными, говорится в пресс-релизе. УК также планирует предлагать услуги по индивидуальному управлению активами. Обслуживать клиентов компания будет дистанционно: купить и продать БПИФы, получить клиентскую поддержку можно будет только через мобильное приложение «Тинькофф инвестиции» или личный кабинет на сайте Tinkoff.ru.
Бизнес
Новости
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%
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Котировки «Сургутнефтегаза» растут более чем на 20%, свидетельствуют данные Московской биржи. Цена обыкновенной акции в 12.40 мск достигала 37,15 руб. (+20,54% к моменту закрытия), привилегированной – до 38,13 руб. (+12,8%).
В понедельник акции компании обновили максимум с мая 2017 г. Такая реакция рынка связана с информацией о регистрации «Сургутнефтегазом» дочернего ООО «Рион», которое будет заниматься вложением и управлением ценными бумагами, говорили опрошенные «Ведомостями» трейдеры. Уставный капитал компании – 10 млн руб. Аналитик БКС Кирилл Таченников указывал, что дочернее предприятие может начать инвестировать скопившиеся на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» деньги в ценные бумаги. Однако другой трейдер назвал это маловероятным. По его словам, предприятие создано для общехозяйственной деятельности.
«Сургутнефтегаз» – одна из богатейших российских нефтегазовых компаний. По итогам 2018 г. чистая прибыль предприятия увеличилась в 4,4 раза до 850 млрд руб. По итогам первого полугодия 2019 г. на депозитах «Сургутнефтегаза» размеcтили почти 3 трлн руб., что на 3,4% меньше по сравнению с показателями конца прошлого года. За этот же период компания впервые за три года получила 15,54 млрд руб. убытков. Это произошло из-за отрицательного результата по курсовым разницам в 304,69 млрд руб.
Политика
Новости
Суд арестовал высланного из Белоруссии фигуранта дела о беспорядках 27 июля
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Никиту Чирцова, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции протеста 27 июля, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Чирцов был задержан в Минске местной милицией, потому что Россия объявила его в розыск по уголовному делу о массовых беспорядках. Белорусские власти обязали Чирцова покинуть страну. Спустя сутки после прилета в Москву его задержали.
Кроме Чирцова по делу о массовых беспорядках арестованы Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Эдуард Малышевский. Тверской суд Москвы 3 сентября вынес первое решение по этому делу, отправив Подкопаева на три года в колонию общего режима. При этом Следственный комитет в этот же день прекратил уголовное преследование и отменил меры пресечения в отношении еще четверых фигурантов – Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова. Ведомство также попросило суд перевести под домашний арест Егора Жукова и Фомина.
Политика
Новости
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
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Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства. Соответствующее ходатайство направлено в суд.
Расследование указанного уголовного дела продолжается, следствием устанавливается роль каждого фигуранта в произошедших событиях, добавляется в материале.
Студента НИУ ВШЭ Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. По словам его адвоката Ильи Новикова, основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Несмотря на то что Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, обвинения с него не сняли.
Фомин также участвовал в акции 27 июля. Он был в розыске, но добровольно явился 8 августа в ОВД «Замоскворечье». Как сообщал СК, Фомин на несогласованной акции взял на руки чужого маленького ребенка «для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Фомина обвинили в участии в массовых беспорядках и арестовали 9 августа на два месяца. Он вину в инкриминируемом преступлении не признает, но перед явкой в полицию Фомин назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь, в штабе которой он был волонтером.
Ранее СК сообщил, что пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Уголовное преследование в их отношении прекращено, избранные им меры пресечения отменены.
Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля
Сайт партии «Яблоко»
Валерий Костенок, член партии «Яблоко» Обвинение: участие в массовых беспорядках (ст. 212, ч. 2 УК)
По словам адвоката, Костенок пошел на несанкционированную акцию добровольно, из любопытства и «по неосторожности кинул пластиковую бутылку, попав в сотрудника полиции»
1/14
Вера Челищева / Facebook
Дмитрий Васильев, режиссер телеканала «Доктор» Обвинение: участие в массовых беспорядках Его не стали заочно арестовывать несмотря на ходатайство следствия, поскольку Васильев был госпитализирован (у страдающего диабетом режиссера отобрали в изоляторе инсулин и глюкометр, говорила его адвокат)
2/14
Дима Швец / Медиазона
Данила Беглец Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, Беглец напал на сотрудника Росгвардии. Брат арестованного рассказывал другую версию: «Он поднял наушники, подошел к сотруднику и сказал: "Возьмите, человек уронил". Его задержали и держали до 2 часов ночи, но отпустили. А сегодня утром приехали и задержали»
3/14
Владимир Песня / РИА Новости
Айдар Губайдуллин, программист в «Сбербанк-Технологии» Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы замахивался пластиковой бутылкой в сторону бойца Росгвардии. Арестованный отрицает, что это делал
4/14
Владимир Песня / РИА Новости
Сергей Фомин,волонтер штаба Любови Соболь Обвинен: участие в массовых беспорядках
«Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, что они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – говорит сам Фомин
5/14
Максим Блинов / РИА Новости
Даниил Конон, студент МГТУ им. Баумана Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, били сотрудников Росгвардии по рукам и распылили перцовый газ. Поручителями Конона – чтобы он не оставался под арестом – выступили 150 человек
6/14
Максим Блинов / РИА Новости
Сергей Абаничев, менеджер Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев в этот день вообще «шел по другим делам»
7/14
Максим Блинов / РИА Новости
Владислав Барабанов, активист Обвинение: участие в массовых беспорядках
Вынося решение об аресте, судья завил, что Барабанов «в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств». Фигурант дела с обвинением не согласен
8/14
Влад Докшин / «Новая газета»
Егор Жуков, студент факультета политологии ВШЭ, видеоблогер и сторонник Дмитрия Гудкова Обвинение: подозревается в организации «массовых беспорядков» (ст. 212, ч. 1 УК)
Жуков говорит, что «ничего не поджигал и не громил в тот день». За студента поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 млн руб.
9/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Самариддин Раджабов Обвинение: участие в массовых беспорядках; нанесение вреда сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318, ч. 1) По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Обвиняемый говорит, что оказался в центре Москвы случайно
10/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Иван Подкопаев (справа) Обвинение: организация массовых беспорядков «Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», – говорит адвокат Подкопаева Николай Фомин
11/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Алексей Миняйло, координатор штаба Любови Соболь Обвинение: организация массовых беспорядков Изначально сообщалось, что его обвиняют в участии в беспорядках, но, судя по картотеке суда, открыто дело об организации акции. Миняйло свою вину не признал, он подчеркивал на суде, что в митинге не участвовал, поскольку был 27 июля в Хамовническом суде, где поддерживал Соболь. Петицию в поддержку Миняйло подписали в том числе студенты и преподаватели истфака МГУ, где учился активист
12/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Кирилл Жуков Обвинение: организация массовых беспорядков Адвокат Жукова отмечала на суде, что нет оснований для его ареста: «Он проходил службу в Росгвардии и имеет положительные характеристики»
13/14
Правозащитный центр «Мемориал»
Евгений Коваленко, охранник Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он швырнул мусорную урну в сотрудника правоохранительных органов и признал вину