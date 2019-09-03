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В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ

Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны России. Отмечается, что воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет. «В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков», – добавили в ведомстве.

Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Су-25УБ – бронированный дозвуковой всепогодный турбореактивный штурмовик. Он применяется для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Самолет разработан в первой половине 1970-х гг. в опытном конструкторском бюро Сухого в Москве.

Как отмечает ТАСС, с 2000 г. со штурмовиками Су-25 российских вооруженных сил и морской авиации ВМФ России произошло девять происшествий, повлекших полное разрушение или списание самолета (без учета инцидента, произошедшего 3 сентября 2019 г.). Среди них – пять катастроф, в которых погибли пять человек. Кроме того, в боевых действиях российское военное ведомство потеряло 15 самолетов этого типа, в результате чего погибли 10 летчиков.