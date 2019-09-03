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FT: Сечин в 2009 году поднимал тост за избрание Обамы

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в 2009 г. поднимал тост за избрание Барака Обамы президентом США на встрече с аналитиком, гендиректором Black Gold Investors Гэри Россом. Об этом Росс рассказал Financial Times.

В конце 2008 г. Саудовская Аравия попросила Росса убедить Россию сотрудничать с целью стабилизации цен на нефть. В течение восьми месяцев они опустились со $145 до менее $30 за баррель на фоне мирового финансового кризиса.

Встреча Росса и Сечина, который на тот момент был вице-премьером и курировал ТЭК, состоялась в марте 2009 г. накануне саммита ОПЕК в Вене. «У него был переводчик и бутылка водки на столе. Мы были только вдвоем», – вспоминает Росс. По его словам, встреча прошла в хорошей атмосфере, «с большим количеством выпивки». Однако сотрудничать с ОПЕК и сокращать добычу нефти Сечин отказался.

Представитель Сечина в разговоре с FT назвал историю Росса «дешевой басней». Он подчеркнул, что все утверждения в ней не имеют отношения к действительности, в частности, Сечин не пьет водку.

Обама был избран президентом США в ноябре 2008 г. и вступил в должность в январе 2009 г. Перед его избранием ипотечный кризис в США уже перерос в финансовый и начал затрагивать другие страны, в сентябре 2008 г. обанкротился инвестиционный банк Lehman Brothers. В феврале 2009 г. американский сенат одобрил план чрезвычайных антикризисных мер Обамы.