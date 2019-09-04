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«Роскосмос» ответил на предостережение NASA об угрозе космического мусора для МКС

Космический мусор не представляет угрозы для Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении «Роскосмоса» в ответ на предостережение NASA.

Как отметила госкорпорация, ее головное предприятие — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — получило расчеты от NASA о потенциальной угрозе для МКС и необходимости совершить маневр уклонения. Баллистики ЦНИИмаш провели расчеты, которые опровергли предоставленные данные.

«Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает», — подчеркнул «Роскосмос».

В апреле директор NASA Джим Брайденстайн раскритиковал Индию за то, что она уничтожила свой спутник и что космический мусор, образовавшийся из-за этого, угрожает МКС. Индия уничтожила спутник незадолго до этого — в конце марта — посредством ракеты.

Ранее «Роскосмос» приводил оценки, согласно которым на орбите находится от 600 тыс. до 700 тыс. объектов космического мусора. В прошлом году председатель экспертной группы Совета по космическим угрозам, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Борис Шустов заявил, что на МКС планируют разместить лазерную установку. Цель — борьба с космическим мусором.