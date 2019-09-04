Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов про него в Telegram-канале
Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук написал заявление в полицию из-за мемов про него, опубликованных в Telegram-канале «Ворсин мемы», сообщает издание «ДВ-новости». В пресс-службе администрации города эту информацию подтвердили. Однако о деталях расследования сообщить отказались.
Мемы о Кравчуке появились в Telegram-канале 10 августа 2018 г. Тогда чиновник участвовал в выборах главы Хабаровска. Часть мемов были связаны с ним, а часть с другими политиками региона. С начала 2019 г. в канале появились шесть мемов c политиком. К примеру, на одном из них агитационный плакат Кравчука напечатан на рулоне туалетной бумаги. По данным на 4 сентября, на канал подписаны 110 человек.
По данным издания, накануне к местному активисту штаба Навального Алексею Ворсину приходили сотрудники полиции. Они интересовались, имеет ли он отношение к публикациям. Ворсин сообщил, что «Ворсин мемы» – это не его Telegram-канал. В этом году оппозиционер пытался стать кандидатом в депутаты в гордуму Хабаровска. Однако он не смог пройти фильтр избиркома. Кравчук вступил в должность губернатора 25 сентября 2018 г.