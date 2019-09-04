Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли
Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Крушение произошло 3 сентября во время планового тренировочного полета. Самолет был без боекомплекта, он упал в безлюдной местности в 38 км к юго-западу от Буденновска. После падения воздушное судно взорвалось.
Су-25УБ – бронированный дозвуковой всепогодный турбореактивный штурмовик, разработанный в первой половине 1970-х гг. в опытном конструкторском бюро «Сухого» в Москве. Его используют для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.
По данным ТАСС, с 2000 г. со штурмовиками Су-25 российских вооруженных сил и морской авиации ВМФ России произошло девять происшествий с полным разрушением самолетов (без учета инцидента, произошедшего 3 сентября 2019 г.). Среди них пять катастроф с пятью погибшими. Также в боевых действиях российское военное ведомство потеряло 15 самолетов этого типа, в результате погибли 10 летчиков. Ранее агентство «РИА Новости» сообщало, что пилоты могли выжить, так как их тела обнаружили на месте крушения не сразу.