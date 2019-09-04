Минвостокразвития изучает возможность расширения системы льгот в ТОР
Минвостокразвития изучает возможность предоставления дополнительных льгот на территориях опережающего развития (ТОР), заявил руководитель ведомства Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, соответствующее предложение поступило от резидентов ТОР.
«Мы видим льготы и преференции, которые сегодня существуют, можно предлагать еще, в том числе альтернативные», – сказал он, отметив, что вопросы о льготах поднимаются на Восточном экономическом форуме. «Вопросы, связанные особенно с налогом на прибыль, почему бы не сделать его сейчас и сразу, но меньше, чем в стране, допустим, 7%, но на протяжении всего проекта, чем считать проект, допустим, первые 5 лет ноль, потом 10% оставшиеся 5 лет?» – привел пример Козлов. По его мнению, для не слишком затратных проектов следует ввести альтернативные льготные преференции, чтобы местные бюджеты могли сразу получать налоги.
Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал постановления о создании в России еще семи новых ТОР. В частности, они будут созданы в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях. На этих территориях планируется создать современные производства и инфраструктуру в различных отраслях, заявлял Медведев, Создание ТОР в регионах – это один из способов вдохнуть новую жизнь в моногорода, утверждал премьер.