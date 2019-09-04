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Минвостокразвития изучает возможность расширения системы льгот в ТОР

Ведомости
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Минвостокразвития изучает возможность предоставления дополнительных льгот на территориях опережающего развития (ТОР), заявил руководитель ведомства Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, соответствующее предложение поступило от резидентов ТОР.

«Мы видим льготы и преференции, которые сегодня существуют, можно предлагать еще, в том числе альтернативные», – сказал он, отметив, что вопросы о льготах поднимаются на Восточном экономическом форуме. «Вопросы, связанные особенно с налогом на прибыль, почему бы не сделать его сейчас и сразу, но меньше, чем в стране, допустим, 7%, но на протяжении всего проекта, чем считать проект, допустим, первые 5 лет ноль, потом 10% оставшиеся 5 лет?» – привел пример Козлов. По его мнению, для не слишком затратных проектов следует ввести альтернативные льготные преференции, чтобы местные бюджеты могли сразу получать налоги.

Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал постановления о создании в России еще семи новых ТОР. В частности, они будут созданы в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях. На этих территориях планируется создать современные производства и инфраструктуру в различных отраслях, заявлял Медведев, Создание ТОР в регионах – это один из способов вдохнуть новую жизнь в моногорода, утверждал премьер.

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США ужесточили санкции против Ирана

Ведомости
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Американские власти ужесточили санкции против Ирана, включив в санкционный список более 20 физических и юридических лиц, а также несколько нефтяных танкеров, говорится в сообщении минфина США. Помимо иранцев в санкционном списке оказались граждане Индии, ОАЭ и Ливана, а также 16 компаний, зарегистрированных в Иране, Индии, ОАЭ, Ливане, Сингапуре и Сирии. Из шести попавших под санкции судов четыре ходят под иранским флагом, два – под флагами Панамы и Федерации Сент-Китс и Невис.

Минфин США принял меры против крупной сети перевозки грузов, финансирующей силы специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, отмечается в сообщении ведомства. «Иран продолжает предпринимать провокационные действия, направленные на дестабилизацию региона и мира в целом», – сообщает минфин. Те, кто покупают иранскую нефть, поддерживают иранское военное и террористическое подразделение «Аль-Кудс», приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Санкции были введены против посредников, помогающих «Аль-Кудс» «скрывать свою причастность к продаже иранской нефти», говорится в сообщении. «Только весной 2019 г. подконтрольная "Аль-Кудс" сеть наняла более 10 судов для транспортировки Сирии более 10 млн баррелей сырой нефти», – считают в минфине США. Сумма сделки составила более $500 млн. Созданной сетью руководит генерал Корпуса стражей исламской революции, бывший министр нефти Ирана Ростам Гасеми.

В мае 2018 г. США вышли из соглашения о ядерной программе с Ираном, действующего с 2015 г., и объявили о восстановлении санкционного режима в отношении страны. Санкции коснулись в основном стран и компаний, ведущих бизнес с Ираном. В апреле этого года Вашингтон ужесточил санкции против Ирана, введя запрет на покупку иранской нефти другими странами, через месяц был введен запрет на покупку у иранских производителей железа, стали, алюминия и меди.

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ФСИН выплатит 700 000 рублей компенсации из-за пыток в СИЗО

Ведомости
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Советский суд Улан-Удэ взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 000 руб. по иску ранее осужденного Виктора Роганова из-за пыток в местном следственном изоляторе (СИЗО), передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката потерпевшего Романа Сукачева.

По его словам, в январе 2013 г. начальник дневной смены отдела режима СИЗО-1 Улан-Удэ Юрий Гостев и шестеро его подчиненных пытались добиться от Роганова показаний при помощи пыток. Сотрудников СИЗО не остановил даже тот факт, что Роганов на тот момент находился под государственной защитой, уточнил адвокат. Роганову нанесли более 240 ударов ногами и руками. При пытках также использовались резиновая дубинка и наручники. «Потом пытались скрыть факт совершения преступления», – добавил Сукачев.

В мае прошлого года Советский суд Улан-Удэ приговорил сотрудников СИЗО, пытавших осужденного, к четырем годам лишения свободы условно. Они были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК).

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В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского

Ведомости
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В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским. Это следует из письма главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Копию документа предоставил «Ведомостям» представитель Рашкина.

Ранее ФБК выпустил расследование, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына.

27 августа Рашкин в запросе на имя Чоботова просил совместно с Генпрокуратурой осуществить проверку соблюдения Метельским, замещающим госдолжность города Москвы, установленных законом ограничений, обязанностей и запретов, в частности запрета участвовать в управлении коммерческими организациями, иметь счета, хранить ценности за рубежом. Для этого депутат попросил правоохранителей отправить соответствующие запросы в уполномоченные органы Австрии.

Ответ за подписью Чоботова был направлен 2 сентября. В нем сказано, что для проработки приведенных в обращении сведений его копии разосланы в компетентные государственные органы. Ответ о начале проверки был дан быстро, отметил представитель Рашкина: «Обычно они либо вообще игнорируют, либо отвечает уборщица».

Метельский баллотируется в Мосгордуму. На звонок «Ведомостей» он не ответил.

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Бизнес
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Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%

Ведомости
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Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Последний раз цена нефти этой марки находилась выше уровня $60 за баррель 29 августа.

Цены на нефть растут на фоне прогнозов о сокращении запасов в США и новостей о добыче в России, заявил Bloomberg аналитик KeyBanc Capital Markets Лео Мариани. Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что ожидает добычу нефти в сентябре на уровне соглашения ОПЕК+.

Поддержку мировым рынкам также оказало ослабление напряженности в Гонконге и Великобритании. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 4 сентября объявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, который положил начало протестам. В то же время в Великобритании депутаты пытаются помешать премьеру Борису Джонсону выйти из ЕС без соглашения.

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Прокурор потребовал для участника несогласованных акций Котова 4,5 года колонии

Ведомости
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Прокурор потребовал 4,5 года колонии общего режима для участника несогласованных акций протеста в центре Москвы Константина Котова, ранее ему были предъявлены обвинения в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 212.1 УК), сообщила «Ведомостям» адвокат подсудимого Мария Эйсмонт.

Дело Котова рассматривается в Тверском суде Москвы. Во вторник, 3 сентября, во время судебного заседания, длившегося 10 часов, были допрошены 11 свидетелей со стороны обвинения. В частности, прокурор допросил полицейских, обеспечивавших безопасность в Москве во время несогласованной акции протеста 14 июля у здания Мосгоризбиркома, где задержали Котова. Опрошенные свидетели подтвердили, что подсудимый на митинге вел себя активно и выкрикивал лозунги.

Полицейские задержали Котова 10 августа, через четыре дня Следственный комитет предъявил ему обвинение. 14 августа суд арестовал его. Это первый случай, когда к обвиняемому по статье 212.1 УК была применена мера пресечения в виде ареста. До этого обвиняемым избирались более мягкие меры пресечения.

Единственным осужденным по статье 212.1 УК является активист Ильдар Дадин. Но приговор в отношении него был отменен после того, как Конституционный суд в 2017 г. признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, пояснив, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

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Правительство Украины одобрило увольнение Кличко с поста главы администрации Киева

Ведомости
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Правительство Украины согласовало увольнение Виталия Кличко с поста главы администрации Киева. Об этом на брифинге сообщил премьер Алексей Гончарук, передает УНИАН. Представление об увольнении Кличко было направлено в офис президента Владимира Зеленского.

Кличко назвал неконституционной и недемократичной попытку уволить его с поста главы администрации Киева. По его мнению, это шаг к уничтожению местного самоуправления и введению двоевластия в городе.

Кличко с июня 2014 г. занимает пост и мэра Киева, и главы городской администрации. Мэра Киева выбирают жители в ходе голосования, а главу администрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.

Офис Зеленского 24 июля просил правительство согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации. Это связано с окончанием срока полномочий предыдущего президента, который и назначал Кличко, поясняли в офисе. Однако действующий на тот момент состав правительства отказался рассматривать этот вопрос. 29 августа Верховная рада утвердила новый состав правительства.

Технологии
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Google заплатит рекордный штраф за сбор данных детей на YouTube

Ведомости
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Google заплатит штраф в размере $170 млн за незаконный сбор видеохостингом YouTube информации о детях без согласия их родителей. Это самый большой штраф, который выплачивали Федеральной торговой комиссии США (FTC) за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

Соглашение также обязывает Google и YouTube разработать и внедрить систему, которая позволит идентифицировать детский контент. Кроме того, они должны будут предоставлять отчет о своей практике сбора данных и проверяемые согласия родителей.

В прошлом году коалиция групп по защите конфиденциальности пожаловалась в FTC на то, что YouTube в нарушение закона собирает информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей и использует ее в таргетированной рекламе.

В 2015 г. компания создала отдельное приложение для детского контента YouTube Kids. В нем не собираются персональные данные пользователей. Сервис рассматривал возможность перенести в него весь детский контент, а также запустить YouTube Kids для браузеров.

Технологии
Новости

Аpple запатентовала ремешок для часов, идентифицирующий пользователя по запястью

Ведомости
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Аpple запатентовала ремешок для Аpple Watch, позволяющий определять пользователя по коже и отпечатку запястья, сообщает TechCrunch. У новых браслетов появится инфракрасное излучение, с помощью которого устройства будут идентифицировать пользователей для разблокировки. Сейчас для разблокировки Apple Watch требуется ввести пароль.

Также компания запатентовала технологию, которая позволит автоматически затягивать ремешок, если часы начнут спадать. Еще одно нововведение касается отображения на ремешке информации с дисплея телефона: о входящих сообщениях или о событии в календаре.

Аpple Watch выпускаются с сентября 2014 г., средняя стоимость гаджета варьируется от 23 000 до 34 000 руб.

Ранее сегодня стало известно, что Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон. Он станет первым бюджетным телефоном от Apple с 2016 г., когда компания представила iPhone SE. 10 сентября Apple проведет презентацию, на которой может представить сразу три новых модели iPhone – они будут развитием iPhone XR, XS и XS Max, выпущенных в 2018 г.

Технологии
Новости

Генпрокуроры США готовят антимонопольное расследование против Google

Ведомости
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Более 30 генеральных прокуроров США готовят антимонопольное расследование в отношении Google (принадлежит Alphabet Inc), сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Расследование касается возможного нарушения компанией антимонопольного законодательства. О начале расследования планируется объявить 9 сентября.

Financial Times со ссылкой на источник сообщает, что Google тайно передает данные пользователей рекламодателям через сервис DoubleClick, на основе которого работает система контекстной рекламы компании. По итогам расследования выяснится, действительно ли Google передает рекламным компаниям данные о расе и политических взглядах своих пользователей. В пресс-службе Google рассказали, что компания не использует личные данные пользователей без их согласия.

В августе глава антимонопольного подразделения минюста США Макан Дельрахим сообщал, что ведомство сотрудничает с группой из более чем 10 генеральных прокуроров штатов, которые проводят масштабное расследование в отношении ведущих технологических компаний.

В июне Reuters сообщал о планах властей США провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook. Однако будет ли официальное расследование, пока неизвестно. В 2017 г. Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением среди поисковиков при запуске сервиса для сравнения цен на товары, в 2018 г. компанию оштрафовали еще на 4,34 млрд евро за использование операционной системы Android для укрепления позиций своей поисковой системы, а в 2019 г. – на 1,49 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы.

Технологии
Новости

Суд взыскал с экс-владельца Forbes более 41 млн рублей в пользу журнала

Ведомости
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АО «Ас рус медиа», которое в России управляет журналом Forbes, выиграло иск у компании «А-медиа», аффилированной с бывшим владельцем издания Александром Федотовым, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска составляла 41,6 млн руб., Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить требования истца полностью.

Сейчас в суде на рассмотрении находится еще несколько исков к аффилированным с Федотовым структурам: к «А-медиа дистрибьютор» на сумму 8,3 млн руб., к «Медиа дистрибьюшен» на сумму более 4,5 млн руб. Их суд пока не рассмотрел по существу.

Через компании «А-медиа» и «А-медиа дистрибьютор» размещалась реклама в Forbes и других журналах холдинга ACMG (L’Officiel, SNC, Numero и др.) Федотова, комиссия оставалась у компании. Эти две компании аффилированы с Федотовым, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с деятельностью этих компаний. Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман подтвердил «Ведомостям» эту информацию: часть рекламных бюджетов журнала, действительно, переводилась через эти компании. За это компании Федотова получали комиссию, говорит он, не уточняя ее размера.

В сумму иска входят средства, которые компания Федотова получала как до заключения сделки по продаже Forbes Магомеду Мусаеву, так и после, говорит Озман. Какая часть суммы иска была получена по завершении сделки, он не раскрывает. 17 марта 2019 г. Forbes расторг контракт с «А-медиа», сказал он.

Федотов стал владельцем российской версии журнала Forbes осенью 2015 г. Журнал вошел в холдинг ACMG, в который также входили журналы SNC, L’Officie, Golf Digest, Objekt Russia, Interni и др. В конце 2016 г. в издательском доме начались финансовые трудности: Федотов не смог погасить лицензионный платеж американскому Forbes в размере около $1 млн, а сделал это лишь спустя полгода. В марте 2017 г. ФНС блокировала расходные операции по счетам АО «Ас рус медиа», такие сведения были на сайте «Банкинформа», затем ФНС блокировала операции и по счетам в журналах ACMG. В августе прошлого года «Ас рус медиа» задолжала почти 100 млн руб. налогов. В том же месяце Федотов продал российский Forbes бизнесмену Магомеду Мусаеву, зятю бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Структуры Мусаева возьмут на себя погашение долгов издания, говорилось в сообщении компании.

В конце мая 2019 г. суд признал Федотова банкротом по его собственному заявлению. В качестве причины банкротства он указал «невозможность ИП погасить 381 млн руб. задолженности перед Silosso Co. Ltd». Представитель Forbes заявил «Ведомостям», что компания рассчитывает получить выигранные у Федотова в суде средства.

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Бизнес
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На буклетах ВЭФа вместо моста на остров Русский напечатали фото моста в Бангкоке

Ведомости
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На буклетах и другой сувенирной продукции Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке, вместо фотографии моста на остров Русский ошибочно изображен мост, расположенный в Бангкоке, сообщил Минпромторг на официальной странице в Instagram.

«Друзья, мы признаем ошибку – на буклетах и другой сувенирной продукции... по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке», – уточнили в ведомстве. Минпромторг поблагодарил гостей мероприятия, указавших на ошибку, и пообещал исправить «досадное недоразумение». «Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФа», – отметили в ведомстве.

Пятый Восточный экономический форум открылся на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 4 сентября. Он проработает до 6 сентября. Его организатором является «Росконгресс». В нем принимают участие около 8200 человек из 65 стран.

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