Мэрия отказала в проведении митинга на Сахарова сразу после выборов в Мосгордуму
Московская мэрия отказала оппозиционерам в проведении митинга на проспекте Сахарова 14 сентября. Об этом сообщила член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.
По ее словам, мэрия предложила другое место для митинга – улицу Перерва в Люблино. Из слов Вихаревой следует, что этот вариант не устраивает заявителей митинга.
«Уверена, повод после этих «выборов» будет еще более сильный, чем сейчас, – писала Вихарева после объявления о подаче заявки. – Если вы считаете, что власть успокоилась, то это не так. Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний – это не то, о чем мы мечтаем».
В Москве с середины июля каждые выходные проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.