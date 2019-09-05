Мэрия отказала в проведении митинга на Сахарова сразу после выборов в Мосгордуму

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Дерипаска выступил на форуме впервые после санкций

Бизнесмен Олег Дерипаска впервые после введения санкций против него и его компаний выступил на международном экономическом форуме во Владивостоке. Российской экономике, по его словам, вредят две вещи: работа Центробанка и российская судебная система.

По мнению бизнесмена, в России нет независимой банковской системы – «есть ЦБ и его филиалы». И Центробанк за годы работы в качестве мегарегулятора «не оправдал себя» и не смог усилить экономический рост в стране. «Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас – 6,5% при завышенной ставке», – пояснил он. Для решения ситуации бизнесмен предложил «разделить банки».

Дерипаска также усомнился в профессионализме судей. «Если у нас на сегодняшний день 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения», – посетовал он. Бизнесмен призвал вернуться к реформе судебной системы.

США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний в апреле 2018 г.: они были включены в список Specially Designated Nationals. Фигурантам этого списка запрещен въезд в США, их американские активы блокируются, а лицам из США запрещено вести с ними бизнес. Поводом стала ситуация на Украине, в Сирии, а также из-за кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию». С тех пор Дерипаска пропустил два Петербургских международных экономических форума – в 2018 и 2019 гг. и Восточный экономический форум в прошлом году. Он также пропустил Давосский форум в начале этого года, на котором часто выступал и давал интервью федеральным российским каналам.

В январе этого года минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго». Это произошло после отказа бизнесмена от контроля над компаниями, как того требовал Вашингтон. Решение американского минфина стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с властями США. Сам бизнесмен по-прежнему находится под санкциями. В марте он подал в суд в Вашингтоне иск к минфину США и потребовал отменить и эти ограничения. Дерипаска оценил финансовые потери от санкций против него и его компаний в $7,5 млрд.