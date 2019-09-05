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Минобороны назвало причину аварии вертолета Ми-8 в Саратовской области

Ведомости
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Причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 недалеко от аэродрома «Сокол» в Саратовской области, скорее всего, стало разрушение одной из стоек шасси, сообщило Минобороны. Из-за этого произошло опрокидывание вертолета на взлетно-посадочной полосе.

«При разгоне по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8», – заявили в Минобороны. Экипаж Ми-8 самостоятельно покинул борт вертолета. Пострадавших нет. Пассажиров на борту не было, добавили в ведомстве. Для выяснения обстоятельств ЧП на аэродроме работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В свою очередь, зампредседателя областного правительства Роман Бусаргин подтвердил «Интерфаксу» отсутствие пострадавших в результате ЧП. Госпитализация никому не понадобилась, сказал он. «Не было такой необходимости», – добавил Бусаргин.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что всего на борту были три человека. Площадь пожара, начавшегося после удара Ми-8 о землю, составила 30 кв. м.

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Технологии
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Facebook запустил новый сервис знакомств

Ведомости
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Facebook запустил новый сервис знакомств Dating, говорится в сообщении соцсети. Изначально сервис будет доступен только в США и отдельных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В европейских странах сервис заработает с начала 2020 г.

Зарегистрироваться и создать профиль в Dating смогут только лица старше 18 лет. Приложение будет предлагать для знакомств профили только тех лиц, с которыми у пользователя имеются схожие интересы и предпочтения, также будут учитываться «лайки», оставляемые в соцсети. Помимо этого в профиль нового сервиса можно будет переносить посты, сделанные в  Instagram.

О том, что Facebook создаст сервис знакомств в соцсети основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в мае 2018 г. на конференции в Калифорнии. Он отмечал, что приложение будет предназначено для тех, кто хочет создать «серьезные отношения».

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Новости

Минобороны заплатит бывшим военнослужащим 4 млн рублей за обстрел из танков

Ведомости
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Суд в Санкт-Петербурге обязал Минобороны выплатить трем бывшим рядовым 4 млн руб. компенсации морального ущерба за ранения, которые они получили во время учений в 2017 г. В результате двое из пострадавших остались инвалидами, сообщает РБК со ссылкой на адвоката потерпевших Дмитрия Герасимова.

По решению суда пострадавшему Дмитрию Пахмутову министерство выплатит 2,5 млн руб., Вадиму Габдуллину – 1 млн руб., а Арсену Османову – 500 000 руб. По словам адвоката, иск к Минобороны был подан в июне этого года. Пострадавшие требовали от ведомства 6 млн руб. компенсации. Представитель ответчика на заседание суда не явился.

Инцидент произошел 7 сентября 2017 г. на военном полигоне в Ленинградской области. Во время плановых танковых учений четверо рядовых попали под обстрел. 20-летний Андрей Виттих был убит на месте, а Пахмутов и Габдуллин получили инвалидность третьей и второй групп соответственно. Османов 67 дней провел в госпитале, его до сих пор беспокоят боли и есть проблемы с дыханием, рассказал адвокат. В феврале 2019 г. отвечавших за организацию стрельб Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина признали виновными в халатности и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

12 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о выплатах по 200 000 руб. семьям сотрудников Российского федерального ядерного центра, погибших во время взрыва на военном полигоне под Архангельском. Взрыв произошел 8 августа во время испытания ракеты. В Минобороны сообщали о пяти погибших. Также Минобороны выплатит компенсации жителям деревни Каменка Красноярского края. Их дома разрушили две серии взрывов (5 и 9 августа) в военной части. Сумма компенсаций составит до 50 000 руб.

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Политика
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В российских ПТУ сократят устаревшие специальности

Ведомости
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Минпросвещения подготовило проект приказа о прекращении приема в профессиональные училища по девяти профессиям и 23 специальностям. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства. Прием планируется закрыть в 2021 г.

В список устаревших специальностей вошли: «автомеханик», «слесарь», «оптик-механик», «станочник», «парикмахерское искусство», «токарь», «метролог», «гостиничный сервис» и другие. В Минпросвещения пояснили, что специальности не исчезнут полностью. По сокращенным направлениям останутся другие программы подготовки, которые будут в более «актуальном формате», сообщает РБК.

В министерстве уточнили, что это первый этап по обновлению перечня профессий и программ подготовки. 11 августа министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что из списка уйдет около 100 специальностей, которые уже устарели, исчезают или изменились так, что необходимые навыки по ним можно получить на краткосрочных курсах, указывал ТАСС. Например, изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица и сборщик изделий электронной техники.

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Экономика
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Росстат впервые за два года зафиксировал месячную дефляцию

Ведомости
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В августе месячная дефляция в России составила 0,2%, говорится в сообщении Росстата. Такой показатель зафиксирован впервые с сентября 2017 г., тогда месячная дефляция была на уровне 0,15%. «В августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 102,4%», – отмечается в сообщении ведомства.

В августе в 63 российских субъектах (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1–0,8%. Наибольшее снижение цен было зафиксировано в Тверской области – на 0,8%, Чувашской Республике и Тульской области – на 0,7%. В свою очередь, в девяти субъектах произошел прирост цен на товары и услуги. Наиболее заметно повышение цен в Хабаровском крае – на 0,4%. В Москве потребительские цены снизились в августе на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,6% (с начала года товары и услуги подорожали на 2,7 и 2,4% соответственно).

В августе наблюдалось сезонное снижение цен на овощи и фрукты. В частности, цены на помидоры снизились на 24,9%, картофель подешевел на 22,4%, морковь – на 22,2%, лук – на 20,7%, свекла – на 16,7%, огурцы – на 12,1%. При этом Росстат отметил рост цен на куриные яйца в 72 российских регионах, в 20 из них цены выросли более чем на 10%. Авиаперелеты эконом-классом в августе подорожали на 3,8%.

Ранее Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции на текущий год до 3,8%.

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Финансы
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ThyssenKrupp исключат из немецкого фондового индекса Dax

Ведомости
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Промышленный конгломерат ThyssenKrupp в этом месяце будет исключен из немецкого индекса Dax, сообщает Financial Times. За последний год акции компании подешевели почти вдвое из-за неудовлетворительных финансовых результатов. Поэтому с 23 сентября ThyssenKrupp будет включен в индекс Mdax для менее крупных компаний. Его место в Dax займет мюнхенская компания MTU Aero Engines, выпускающая комплектующие для самолетов.

В индекс Dax входят 30 крупнейших компаний Германии, чьи акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. Компания Thyssen входила в него с момента его создания в 1988 г. После ее слияния с Krupp в 1999 г. в индекс была включена объединенная компания.

Гендиректор ThyssenKrupp Гвидо Керкхофф «разочарован» исключением компании из индекса. Однако, учитывая ее нынешние финансовые результаты, он считает это событие «логичным». Теперь нужно сосредоточиться на будущем и вернуть доверие инвесторов, сказал Керкхофф.

В этом году ThyssenKrupp хотела осуществить слияние с индийской металлургической компанией Tata Steel и затем разделиться на две части. Но Еврокомиссия в июне заблокировала эту сделку из антимонопольных соображений. Сейчас ThyssenKrupp думает о продаже или выводе на биржу подразделения по производству лифтов, чтобы упростить структуру своего бизнеса.

Последней компанией, исключенной из индекса Dax, был Commerzbank. Это произошло в сентябре 2018 г.

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Финансы
Новости

Предправления «ФК Открытие» призвал снизить налоги в России

Ведомости
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Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает необходимым снизить налоги в России. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». «Деньги в России есть. И деньги лучше отдать людям и бизнесу, они лучше распорядятся ими, чем государство», – сказал Задорнов. По его мнению, государству всегда требуются деньги, но оно не самый лучший распределитель денег. Когда государство не может эффективно потратить собранные деньги, в России возникают «гигантские проекты, куда эти деньги будут закопаны», пояснил Задорнов.

«Появляются самые фантастические проекты, некоторые оживают со времен Иосифа Виссарионовича Сталина, какие-то недостроенные вещи. Конечно, территория России большая, в ней закопать можно сколько угодно денег», – сказал предправления банка. По его мнению, на фоне реализации нацпроектов «ситуация может двинуться в не самое лучшее распределение НДС». По словам Задорнова, в этой ситуации лучше снизить налоги и оставить деньги тем, кто их зарабатывает, – «бизнесу или людям». «Как правило, коллективный разум-то поумнее, чем разум государственный», – заключил Задорнов.

В конце июня «Опора России» предложила снизить НДС и земельный налог для гостиничного бизнеса ради увеличения вклада туристической отрасли в ВВП России с нынешних 3,5 до 10%, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое общественная организация направила в Минэкономразвития.

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Политика
Новости

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что предлагал президенту США Дональду Трампу купить российское гиперзвуковое оружие. По его словам, это произошло на встрече сторон в Осаке, где обсуждались общие договоренности о современном российском оружии. В частности, речь шла о гиперзвуковых ударных ракетных комплексах, которых, по словам Путина, пока нет ни у одной страны мира.

«Я Дональду [Трампу] сказал: Хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут», – сказал Путин. Он добавил, что Россия готова к диалогу по этому вопросу, однако «внятного» ответа от Вашингтона пока нет.

15 августа советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что при разработке гиперзвукового оружия Россия использует украденные у США технологии. Это произошло после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, который произошел во время испытаний 8 августа. В результате ЧП пять человек погибли, еще трое получили травмы. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter заявил, что «Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России». По его словам, у США есть подобные, «но более продвинутые технологии». После взрыва радиационный уровень в Северодвинске оказался в 4–16 раз выше нормы.

Политика
Новости

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

Ведомости
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На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. «Ми-8 жестко сел в районе поселка Сокол», – уточнил источник, добавив, что вертолет принадлежит одной из силовых структур.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах региона сообщил, что Ми-8 упал недалеко от населенного пункта Соколовый. «Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся», – заявил «Интерфаксу» осведомленный источник. По информации «Интерфакса», несколько человек удалось спасти.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, речь идет о вертолете Ми-8 ВКС. Он совершил аварийную посадку в районе аэродрома «Сокол», информация о пострадавших уточняется, добавил источник.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Экипаж вертолета не пострадал, передает ТАСС. По информации «РИА Новости», причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси.

Ранее, 4 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Находившиеся на борту двое летчиков погибли. Су-25УБ упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

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Политика
Новости

Брат Бориса Джонсона уходит из политики из-за «неразрешимых противоречий»

Ведомости
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Джо Джонсон, младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, объявил об уходе из правительства и парламента. «В последние недели я разрывался между лояльностью семье и национальными интересами – это неразрешимое противоречие, и пришло время другим занять мое место в парламенте и правительстве», – написал он в Twitter.

Джо Джонсон был членом парламента от консервативной партии с 2010 г. Он также работал в трех правительствах – Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона. Он занимал должность так называемого младшего министра (в британском правительстве – обычно заместитель министра или руководитель ведомства в рамках министерства) в министерствах, связанных с образованием и транспортом. В 2017 г. он провел через парламент законопроект «О высшем образовании и научных исследованиях», который журнал Times Higher Education назвал самым значимым законом в этой области за последние четверть века.

В ноябре 2018 г. Джо Джонсон ушел в отставку из-за несогласия с планом тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Он выступал за проведение второго референдума по Brexit с возможностью остаться в ЕС.

Из-за решения покинуть союз Великобритания оказалась «на пороге крупнейшего кризиса» со времен Второй мировой войны, заявил тогда Джо Джонсон, а то, что предлагается, «совершенно не похоже на то, что обещалось». Интересно, что в мае один британец подал в суд на Бориса Джонсона, обвинив его в должностном преступлении из-за «безответственных и нечестных обещаний», которые тот давал перед референдумом по Brexit.

В июле 2019 г. Джо Джонсон снова был назначен младшим министром в министерствах образования и по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Эти должности он теперь и оставил.

Число тем или иным образом покинувших консервативную партию на этой неделе превысило 20 человек. Во вторник депутат Филлип Ли перешел к либерал-демократам, из-за чего консерваторы лишились большинства в палате общин. В тот же день 21 консерватор проголосовал за подготовку законопроекта об отсрочке выхода из ЕС, назначенного на 31 октября, после чего Борис Джонсон исключил их из партии. В четверг бывший председатель консервативной партии Кэролайн Спелман заявила, что не будет участвовать в следующих выборах; она тоже голосовала за отсрочку Brexit, но не была исключена из партии.

В среду палата общин приняла законопроект, по которому Борис Джонсон должен попросить ЕС об отсрочке, если к концу октября не будет достигнута договоренность с Брюсселем о выходе. Так парламентарии стараются не допустить жесткого Brexit, к которому ведет страну Борис Джонсон. После этого премьер объявил досрочные выборы, которые должны были бы пройти 15 октября, но это решение не было поддержано необходимым числом голосов.

В четверг правительство объявило, что палата лордов рассмотрит законопроект об отсрочке Brexit к середине пятницы и в понедельник он вернется в палату общин.

Политика
Новости

СКР возбудил дело о вымогательствах после избиений заключенных в петербургском СИЗО

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о вымогательствах в отношении двух заключенных петербургского следственного изолятора № 1, известного как «Кресты-2». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В четверг, 5 сентября, представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга направили председателю СКР Александру Бастрыкину обращение с просьбой проверить работу врио начальника СИЗО-1 Никиты Ильина. Как сообщило «РИА Новости», речь идет о видеозаписи, появившейся в интернете с пытками, якобы происходившими в одной из камер следственного изолятора. Представителям ОНК заключенные рассказали, что их постоянно избивали и вымогали деньги. Сотрудники СИЗО знали о происходящем, но переводить их в другие камеры отказывались.

В начале августа Генпрокуратура уже проводила проверку в СИЗО-1 после избиения заключенного. Портал Gulagu.net опубликовал заявление, в котором говорилось, что руководство СИЗО-1 организовало так называемые пресс-хаты. Все издевательства над заключенными снимались на телефон. По итогам проверки факты избиений и вымогательств подтвердились. В конце августа из следственного изолятора уволили троих сотрудников, еще 20 привлекли к дисциплинарной ответственности.

В среду, 4 сентября, Советский суд Улан-Удэ взыскал с ФСИН 700 000 руб. за пытки в местном следственном изоляторе ранее осужденного Виктора Роганова. По версии следствия, в январе 2013 г. сотрудники СИЗО нанесли Роганову более 240 ударов ногами и руками. Они пытались добиться от него показаний. В мае прошлого года сотрудники СИЗО, участвовавшие в пытках, получили четыре года колонии условно. Их признали виновными в превышении должностных полномочий.

Бизнес
Новости

«Беларуськалий» сократит производство удобрений на 30%

Ведомости
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«Беларуськалий» на следующие 3–4 месяца сократит производство калийных удобрений на 30%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании Ивана Головатова. Сокращение производства связано с плановым ремонтом и модернизацией оборудования.

В 2018 г. мощности «Беларуськалия» были загружены почти полностью (12 млн т), таким образом, снижение производства на 30% на 3–4 месяца означает снижение производства на 0,9–1,2 млн т, подсчитывает аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Это примерно 1,5–2% мирового рынка калия – в 2018 г. он составил 66 млн т, приводит данные эксперт. «Такое сокращение едва ли существенно изменит баланс спроса и предложения на рынке калия, особенно учитывая, что часть выбывающего производства наверняка будет компенсирована «Беларуськалием» из запасов», – заключает Лобазов.

«Беларуськалий» – единственный производитель хлоркалия в Белоруссии и один из крупнейших в мире. В прошлом году компания произвела 12 млн т калийных удобрений. На ее долю приходится 20% мирового рынка удобрений данного типа, приводил ранее данные Головатый.

Крупнейший производитель калия в России – «Уралкалий» (19,9% принадлежат «Уралхиму» Дмитрия Мазепина). Производство в прошлом году составило 11,5 млн т хлоркалия. Это почти четверть общего производства удобрений в России – 47,75 млн т в 2018 г. Второй производитель калия в России – «Еврохим» (основной бенефициар Андрей Мельниченко). Принадлежащий «Еврохиму» Усольский калийный комбинат получил первый хлористый калий в марте 2018 г. Кроме «Еврохима» калий планирует производить «Акрон»: компания реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае. Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался .

До июля 2013 г. «Уралкалий» и «Беларуськалий» реализовывали свою продукцию через совместного трейдера – Белорусскую калийную компанию (БКК, сейчас полностью принадлежит «Беларуськалию»). Затем соглашение было разорвано. Летом 2017 г. основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин вместе с предправления Сбербанка Германом Грефом ездили в Минск договариваться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о возможности восстановления торгового соглашения. Однако переговоры не увенчались успехом: «Беларуськалий» заявил, что не видит целесообразности в альянсе с «Уралкалием».

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