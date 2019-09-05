Минобороны назвало причину аварии вертолета Ми-8 в Саратовской области
Причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 недалеко от аэродрома «Сокол» в Саратовской области, скорее всего, стало разрушение одной из стоек шасси, сообщило Минобороны. Из-за этого произошло опрокидывание вертолета на взлетно-посадочной полосе.
«При разгоне по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8», – заявили в Минобороны. Экипаж Ми-8 самостоятельно покинул борт вертолета. Пострадавших нет. Пассажиров на борту не было, добавили в ведомстве. Для выяснения обстоятельств ЧП на аэродроме работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.
В свою очередь, зампредседателя областного правительства Роман Бусаргин подтвердил «Интерфаксу» отсутствие пострадавших в результате ЧП. Госпитализация никому не понадобилась, сказал он. «Не было такой необходимости», – добавил Бусаргин.
Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что всего на борту были три человека. Площадь пожара, начавшегося после удара Ми-8 о землю, составила 30 кв. м.