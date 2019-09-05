Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. «Ми-8 жестко сел в районе поселка Сокол», — уточнил источник, добавив, что вертолет принадлежит одной из силовых структур.
Источник РИА «Новости» в экстренных службах региона сообщил, что Ми-8 упал недалеко от населенного пункта Соколовый. «Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся», — заявил «Интерфаксу» осведомленный источник. По информации «Интерфакса», несколько человек удалось спасти.
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, речь идет о вертолете Ми-8 ВКС. Он совершил аварийную посадку в районе аэродрома «Сокол», информация о пострадавших уточняется, уточнил источник.
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Экипаж вертолета не пострадал, передает ТАСС. По информации РИА «Новости», причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси.
Ранее, 4 сентября в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Находившиеся на борту двое летчиков погибли. Су-25УБ упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.