Новости
Политика
Новости

Сформирован окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москве сформирован окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму седьмого созыва, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута. По его словам, в список вошли 225 человек.

Выдвижение кандидатов в Мосгордуму завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Также 57 кандидатов получили отказ. Представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину удалось обжаловать отказ, его допустили к выборам. Девять человек по решению суда или сняв свою кандидатуру выбыли из предвыборной гонки.

В воскресенье, 8 сентября, в Москве пройдут выборы в Мосгордуму по 45 округам. С середины июня в городе проходили митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов, большинство из них были несогласованными и сопровождались массовыми задержаниями. Политик Алексей Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования», которое предполагает, что москвичи должны проголосовать за предложенного Навальным кандидата, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей кандидатов от «Единой России».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Иск «Росгосстраха» почти на 150 млрд рублей отправили на новое рассмотрение

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

9-й Арбитражный апелляционный суд отправил на новое рассмотрение иск «Росгосстраха» о взыскании с «РГС жизни» (с 3 сентября переименована в «Капитал лайф страхование жизни») 148,8 млрд руб. за использование своего бренда. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Росгосстрах» подал иск к «РГС жизни» в начале июня 2018 г. В качестве третьих лиц к разбирательству были привлечены ЦБ и Роспатент. В иске компания оспорила договор на использование бренда «РГС жизнь». По версии истца, заключенный еще при предыдущем владельце «Росгосстраха» договор о товарном знаке несправедлив и наносит ущерб компании, вводя клиентов и ЦБ в заблуждение, и не отвечает коммерческой реальности. За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» в год менее 1 млн руб. По словам представителя компании, это «сущие копейки».

Изначально сумма исковых требований составляла 116,6 млрд руб. В октябре «Росгосстрах» увеличил ее до 148,8 млрд руб. после выхода хорошей отчетности «РГС жизни». 26 октября 2018 г. Арбитражный суд Москвы отказал «Росгосстраху» в иске. 5 марта этого года компания подала апелляцию.

«РГС жизнь» создана в 2004 г. бывшим совладельцем «Росгосстраха» Даниилом Хачатуровым и его партнерами. В 2016 г. Хачатуров продал страховщика собственнику ООО «Лайф инвест» Алхасу Сангулии, а «Росгосстрах» договорился обменять на долю в банке «ФК Открытие», однако так и не получил ее. В августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие», а вместе с ним и «Росгосстрах». «РГС жизнь» не вошла в сделку ни с «ФК Открытие», ни с ЦБ. В апреле 2018 г. владельцем «РГС жизни» назвал себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

В ФБК и штабе Навального начались обыски

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Люди в масках одновременно пришли в офис фонда борьбы с коррупцией, студию канала «НавальныйLive» и московский штаб Навального, сообщил Леонид Волков в Twitter. По его мнению, так силовики хотят сорвать запланированный на вечер четверга эфир Навального в соцсетях, где он планировал еще раз рассказать об «Умном голосовании». Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что силовики отключают камеры наблюдения в офисе ФБК.

В воскресенье, 8 сентября, в Москве пройдут выборы в Мосгордуму по 45 округам. Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования». Ее цель в том, чтобы не допустить кандидатов, поддержанных «Единой Россией», в городскую думу. Для этого Навальный предложил своим сторонникам проголосовать за кандидатов, которые имеют больше всего шансов победить представителей от власти.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Флай-авто» подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству. В качестве третьего лица привлечен телеканал «Дождь». Других подробностей в материалах дела нет.

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева заявила «Ведомостям», что впервые слышит про иск.

В иске, копия которого имеется у «РИА Новости» говорится, что «массовые беспорядки…, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа», причинили убытки ООО «Флай авто», осуществляющей деятельность по прокату автомобилей, в том числе бизнес и премиум класса. «Истец считает, что убытки стали прямым следствием неправомерных действий ответчика», – поясняется в иске. В нем уточняется, что сторонники Навального, в частности Борис Золотаревский и Любовь Соболь, неоднократно в соцсетях призывали к участию в несогласованных акциях протеста в центре Москвы.

Компания «Флай-авто» была зарегистрирована в 2011 г. Она занимается лизингом авто, численность ее сотрудников составляет 7 человек, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В 2017 г. выручка компании составила 38,8 млн руб., чистая прибыль – 2,8 млн руб. Ее единственный владелец и гендиректор – Дмитрий Леухин. Он также является членом комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты, обнаружили «Ведомости». Леухин также является владельцем компании «Евроавто рус», занимающейся прокатом автомобилей. С августа 2019 г. Леухин занимает должность президента «Ассоциации содействия деятельности по прокату автомобилей», кроме него в ассоциацию входит гендиректор «Эко-тепло» Владимир Гарчу. Телефоны «Флай авто» и «Евроавто рус» в четверг не отвечали.

Ранее, 21 августа, ГУП «Московский метрополитен» подал иск к Навальному и его сторонникам в Коптевский районный суд. Помимо метрополитена в суд на оппозиционеров из-за акций протеста пожаловались ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси – ООО «М.Такси коммуникации». Общая сумма исковых требований превысила 14 млн руб.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Facebook запустил новый сервис знакомств

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Facebook запустил новый сервис знакомств Dating, говорится в сообщении соцсети. Изначально сервис будет доступен только в США и отдельных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В европейских странах сервис заработает с начала 2020 г.

Зарегистрироваться и создать профиль в Dating смогут только лица старше 18 лет. Приложение будет предлагать для знакомств профили только тех лиц, с которыми у пользователя имеются схожие интересы и предпочтения, также будут учитываться «лайки», оставляемые в соцсети. Помимо этого в профиль нового сервиса можно будет переносить посты, сделанные в Instagram.

О том, что Facebook создаст сервис знакомств в соцсети, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в мае 2018 г. на конференции в Калифорнии. Он отмечал, что приложение будет предназначено для тех, кто хочет создать «серьезные отношения».

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Минобороны назвало причину аварии вертолета Ми-8 в Саратовской области

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 недалеко от аэродрома «Сокол» в Саратовской области, скорее всего, стало разрушение одной из стоек шасси, сообщило Минобороны. Из-за этого произошло опрокидывание вертолета на взлетно-посадочной полосе.

«При разгоне по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8», – заявили в Минобороны. Экипаж Ми-8 самостоятельно покинул борт вертолета. Пострадавших нет. Пассажиров на борту не было, добавили в ведомстве. Для выяснения обстоятельств ЧП на аэродроме работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В свою очередь, зампредседателя областного правительства Роман Бусаргин подтвердил «Интерфаксу» отсутствие пострадавших в результате ЧП. Госпитализация никому не понадобилась, сказал он. «Не было такой необходимости», – добавил Бусаргин.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что всего на борту было три человека. Площадь пожара, начавшегося после удара Ми-8 о землю, составила 30 кв. м.

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Минобороны заплатит бывшим военнослужащим 4 млн рублей за обстрел из танков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд в Санкт-Петербурге обязал Минобороны выплатить трем бывшим рядовым 4 млн руб. компенсации морального ущерба за ранения, которые они получили во время учений в 2017 г. В результате двое из пострадавших остались инвалидами, сообщает РБК со ссылкой на адвоката потерпевших Дмитрия Герасимова.

По решению суда пострадавшему Дмитрию Пахмутову министерство выплатит 2,5 млн руб., Вадиму Габдуллину – 1 млн руб., а Арсену Османову – 500 000 руб. По словам адвоката, иск к Минобороны был подан в июне этого года. Пострадавшие требовали от ведомства 6 млн руб. компенсации. Представитель ответчика на заседание суда не явился.

Инцидент произошел 7 сентября 2017 г. на военном полигоне в Ленинградской области. Во время плановых танковых учений четверо рядовых попали под обстрел. 20-летний Андрей Виттих был убит на месте, а Пахмутов и Габдуллин получили инвалидность третьей и второй групп соответственно. Османов 67 дней провел в госпитале, его до сих пор беспокоят боли и есть проблемы с дыханием, рассказал адвокат. В феврале 2019 г. отвечавших за организацию стрельб Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина признали виновными в халатности и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

12 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о выплатах по 200 000 руб. семьям сотрудников Российского федерального ядерного центра, погибших во время взрыва на военном полигоне под Архангельском. Взрыв произошел 8 августа во время испытания ракеты. В Минобороны сообщали о пяти погибших. Также Минобороны выплатит компенсации жителям деревни Каменка Красноярского края. Их дома разрушили две серии взрывов (5 и 9 августа) в военной части. Сумма компенсаций составит до 50 000 руб.

Политика
Новости

В российских ПТУ сократят устаревшие специальности

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минпросвещения подготовило проект приказа о прекращении приема в профессиональные училища по девяти профессиям и 23 специальностям. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства. Прием планируется закрыть в 2021 г.

В список устаревших специальностей вошли: «автомеханик», «слесарь», «оптик-механик», «станочник», «парикмахерское искусство», «токарь», «метролог», «гостиничный сервис» и другие. В Минпросвещения пояснили, что специальности не исчезнут полностью. По сокращенным направлениям останутся другие программы подготовки, которые будут в более «актуальном формате», сообщает РБК.

В министерстве уточнили, что это первый этап по обновлению перечня профессий и программ подготовки. 11 августа министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что из списка уйдет около 100 специальностей, которые уже устарели, исчезают или изменились так, что необходимые навыки по ним можно получить на краткосрочных курсах, указывал ТАСС. Например, изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица и сборщик изделий электронной техники.

Экономика
Новости

Росстат впервые за два года зафиксировал месячную дефляцию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В августе месячная дефляция в России составила 0,2%, говорится в сообщении Росстата. Такой показатель зафиксирован впервые с сентября 2017 г., тогда месячная дефляция была на уровне 0,15%. «В августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 102,4%», – отмечается в сообщении ведомства.

В августе в 63 российских субъектах (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1–0,8%. Наибольшее снижение цен было зафиксировано в Тверской области – на 0,8%, Чувашской Республике и Тульской области – на 0,7%. В свою очередь, в девяти субъектах произошел прирост цен на товары и услуги. Наиболее заметно повышение цен в Хабаровском крае – на 0,4%. В Москве потребительские цены снизились в августе на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,6% (с начала года товары и услуги подорожали на 2,7 и 2,4% соответственно).

В августе наблюдалось сезонное снижение цен на овощи и фрукты. В частности, цены на помидоры снизились на 24,9%, картофель подешевел на 22,4%, морковь – на 22,2%, лук – на 20,7%, свекла – на 16,7%, огурцы – на 12,1%. При этом Росстат отметил рост цен на куриные яйца в 72 российских регионах, в 20 из них цены выросли более чем на 10%. Авиаперелеты эконом-классом в августе подорожали на 3,8%.

Ранее Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции на текущий год до 3,8%.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ThyssenKrupp исключат из немецкого фондового индекса Dax

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Промышленный конгломерат ThyssenKrupp в этом месяце будет исключен из немецкого индекса Dax, сообщает Financial Times. За последний год акции компании подешевели почти вдвое из-за неудовлетворительных финансовых результатов. Поэтому с 23 сентября ThyssenKrupp будет включен в индекс Mdax для менее крупных компаний. Его место в Dax займет мюнхенская компания MTU Aero Engines, выпускающая комплектующие для самолетов.

В индекс Dax входят 30 крупнейших компаний Германии, чьи акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. Компания Thyssen входила в него с момента его создания в 1988 г. После ее слияния с Krupp в 1999 г. в индекс была включена объединенная компания.

Гендиректор ThyssenKrupp Гвидо Керкхофф «разочарован» исключением компании из индекса. Однако, учитывая ее нынешние финансовые результаты, он считает это событие «логичным». Теперь нужно сосредоточиться на будущем и вернуть доверие инвесторов, сказал Керкхофф.

В этом году ThyssenKrupp хотела осуществить слияние с индийской металлургической компанией Tata Steel и затем разделиться на две части. Но Еврокомиссия в июне заблокировала эту сделку из антимонопольных соображений. Сейчас ThyssenKrupp думает о продаже или выводе на биржу подразделения по производству лифтов, чтобы упростить структуру своего бизнеса.

Последней компанией, исключенной из индекса Dax, был Commerzbank. Это произошло в сентябре 2018 г.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Предправления «ФК Открытие» призвал снизить налоги в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает необходимым снизить налоги в России. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». «Деньги в России есть. И деньги лучше отдать людям и бизнесу, они лучше распорядятся ими, чем государство», – сказал Задорнов. По его мнению, государству всегда требуются деньги, но оно не самый лучший распределитель денег. Когда государство не может эффективно потратить собранные деньги, в России возникают «гигантские проекты, куда эти деньги будут закопаны», пояснил Задорнов.

«Появляются самые фантастические проекты, некоторые оживают со времен Иосифа Виссарионовича Сталина, какие-то недостроенные вещи. Конечно, территория России большая, в ней закопать можно сколько угодно денег», – сказал предправления банка. По его мнению, на фоне реализации нацпроектов «ситуация может двинуться в не самое лучшее распределение НДС». По словам Задорнова, в этой ситуации лучше снизить налоги и оставить деньги тем, кто их зарабатывает, – «бизнесу или людям». «Как правило, коллективный разум-то поумнее, чем разум государственный», – заключил Задорнов.

В конце июня «Опора России» предложила снизить НДС и земельный налог для гостиничного бизнеса ради увеличения вклада туристической отрасли в ВВП России с нынешних 3,5 до 10%, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое общественная организация направила в Минэкономразвития.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что предлагал президенту США Дональду Трампу купить российское гиперзвуковое оружие. По его словам, это произошло на встрече сторон в Осаке, где обсуждались общие договоренности о современном российском оружии. В частности, речь шла о гиперзвуковых ударных ракетных комплексах, которых, по словам Путина, пока нет ни у одной страны мира.

«Я Дональду [Трампу] сказал: Хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут», – сказал Путин. Он добавил, что Россия готова к диалогу по этому вопросу, однако «внятного» ответа от Вашингтона пока нет.

15 августа советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что при разработке гиперзвукового оружия Россия использует украденные у США технологии. Это произошло после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, который произошел во время испытаний 8 августа. В результате ЧП пять человек погибли, еще трое получили травмы. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter заявил, что «Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России». По его словам, у США есть подобные, «но более продвинутые технологии». После взрыва радиационный уровень в Северодвинске оказался в 4–16 раз выше нормы.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow