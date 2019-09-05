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Сформирован окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму

В Москве сформирован окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму седьмого созыва, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута. По его словам, в список вошли 225 человек.

Выдвижение кандидатов в Мосгордуму завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Также 57 кандидатов получили отказ. Представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину удалось обжаловать отказ, его допустили к выборам. Девять человек по решению суда или сняв свою кандидатуру выбыли из предвыборной гонки.

В воскресенье, 8 сентября, в Москве пройдут выборы в Мосгордуму по 45 округам. С середины июня в городе проходили митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов, большинство из них были несогласованными и сопровождались массовыми задержаниями. Политик Алексей Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования», которое предполагает, что москвичи должны проголосовать за предложенного Навальным кандидата, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей кандидатов от «Единой России».