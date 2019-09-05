Хитрое голосование

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Россия переживает сейчас самый глубокий кризис имитационной демократии с зимы 2011 г. Если в прошлом году системной оппозиции, т. е. той, которая по сценарию всегда должна была занимать вторые и третьи места, стихийно, на волне негодования от пенсионной реформы, удалось выиграть несколько губернаторских выборов к своему же вящему удивлению (и даже порой ужасу), то теперь те же эмоции вполне осознанно эксплуатирует Алексей Навальный. Предлагаемое им решение – консолидированно голосовать за кого-то из системной оппозиции, чтобы он обошел единоросса, – это не просто умное голосование, но еще и хитрое, так как позволит ему записать на свой счет и свои, и чужие победы.

В нулевые и десятые годы в России целенаправленно строили партийную систему, во многом напоминавшую и еще напоминающую партийные системы в социалистических странах народной демократии – ГДР, Польше, Чехословакии. Там тоже была формальная многопартийность, но не было реальной политической борьбы, так как легальное политическое поле весьма плотно контролировалось властью. Можно даже сказать, что то, что имеем сейчас, – это ремейк не брежневского СССР, а ГДР начала 1980-х.