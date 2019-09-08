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Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя

В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко. «Мы вынуждены приостановить голосование из-за повторного сбоя оборудования. На один час. За это время мы переедем на другое оборудование», – заявил чиновник. По его словам, сбой случился из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.

Утром архитектурный критик Григорий Ревзин на своей странице в Facebook пожаловался, что не может проголосовать удаленно. Информацию о сбое подтвердил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. По его словам, в работе произошла «небольшая задержка, но уже все устранили». Представитель группы мониторинга Илья Массух заявил «МБХ-медиа», что случилась аппаратная ошибка в оборудовании одного из российских производителей и «все неучтенные голоса будут учтены». По данным источника «МБХ-медиа» в общественном штабе по наблюдению за выборами, в результате сбоя система не учла 1400 голосов, еще 6500 человек не смогли проголосовать.

Сегодня, 8 сентября, в России единый день голосования. Система электронного голосования работает в трех округах: № 1 (Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново). Ранее систему трижды тестировали хакеры, которые пытались ее взломать. Глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов обещал заплатить за успешный взлом 2 млн руб.