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В Ингушетии избрали нового главу республики

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуда-Али Калиматова, который с июня 2019 г. является временно исполняющим обязанности руководителя региона, сообщает «РИА Новости». За Калиматова проголосовали 27 из 31 депутата. На должность губернатора также претендовали руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Урусхан Евлоев и председатель регионального отделения партии ЛДПР Магомед Зурабов.

В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова, который перешел на работу в Минобороны. С 2004 по 2007 г. Калиматов возглавлял прокуратуру Ингушетии. После возглавил контрольный департамент правительства Самары. В декабре 2015 г. назначен руководителем Росприроднадзора по Самарской области.

В воскресенье, 8 сентября, выборы губернаторов проходят в 16 регионах России. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.