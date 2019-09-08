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Вика Цыганова проигрывает на выборах депутата Госдумы в Хабаровском крае

На довыборах депутата Госдумы в Хабаровском крае после обработки 10% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК. У Пиляева 38,33% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Платошкин (21,71%), на третьем – Виктория Цыганова от «Единой России» (14,32%).

На выборах в парламент Хабаровского края – законодательную Думу – также лидирует ЛДПР, свидетельствуют данные информационного центра ЦИК. После обработки 13,15% у партии 54,66% голосов. Второе и третье места занимают «Единая России» (15,97%) и КПРФ (15,97%).

Кампания в Хабаровском крае стала самыми сложными выборами в законодательное собрание для федеральных властей. В прошлом году выборы губернатора в регионе выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, а не действующий губернатор Вячеслав Шпорт. Место в Госдуме освободилось после того, как Фургал занял пост главы края.

8 сентября – единый день голосования. В 16 регионах проходят прямые выборы губернаторов, в частности главы Санкт-Петербурга. Еще в трех регионах проходят непрямые парламентские выборы руководителя региона. Кроме того, в воскресенье проходят выборы депутатов в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протесты.