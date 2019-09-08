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Прокремлевский фонд отказался публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму

Прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

Он отметил, что получил высокий процент отказов от ответов на выходе с избирательных участков: в некоторых округах процент отказов превысил 70%, по остальным округам он находится на уровне 45–50%. «Все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным», – подчеркнула организация.

Накануне ФоРГО объявил, что в 20.00 в день выборов представит данные экзитполов. Результаты должны были основываться на данных трех социологических служб – MAGRAM, Центра политических технологий, ВЦИОМа.

8 сентября – единый день голосования, в который проходят, в частности, выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протестные акции – как согласованные, так и несогласованные. Явка к 18.00 достигает 17,2%, сообщал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Политик Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, а также на других выборах, проходящих в России, предложил стратегию «Умного голосования» – проголосовать не за кандидата от власти, а за кандидата, которого посоветует Навальный с соратниками. В Москве в итоге в список «Умного голосования» вошли 33 выдвиженца КПРФ, восемь кандидатов от «Справедливой России», все три зарегистрированных на выборах представителя «Яблока» и один самовыдвиженец.