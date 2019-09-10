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«Ъ» назвал имя возможного шпиона США в правительстве России из материала CNN

В статье CNN о секретной эвакуации высокопоставленного источника разведки, работавшего в российском правительстве, говорится об Олеге Смоленкове, сообщает газета «Коммерсантъ» на источник в госорганах США. В разные годы Смоленков работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, рассказали другие собеседники газеты.

CNN 9 сентября сообщил, что в 2017 г. спецслужбы США вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Имя осведомителя телеканал не называл, сообщая лишь, что обладает дополнительной информацией о нем, но не раскрывает ее, чтобы не навредить этому человеку. Один из собеседников телеканала говорил, что решение было принято после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Разведка США опасалась, что администрация американского лидера может способствовать разоблачению шпиона.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» предположил, что в материале CNN идет речь о Смоленкове. Telegram-канал сослался на материал портала Daily Storm, опубликованный в сентябре 2017 г. В нем говорилось, что Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным источников «Коммерсанта», расследование неоднократно останавливали и возобновляли, но в итоге следователи и сотрудники ФСБ узнали, что Смоленков и его семья живы и находятся в другой стране.

«Ошибочное предположение о том, что обращение президента [Трампа] с чувствительной разведывательной информацией, к которой он имеет ежедневный доступ, привело к предполагаемой операции по вывозу [источника], является неточным», – заявила CNN директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брамелл. Представитель Майк Помпео, который на тот момент занимал должность директора ЦРУ, отказался комментировать информацию. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что данные CNN не только некорректны, но и ставят под угрозу жизни людей. Сам Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об информации CNN.