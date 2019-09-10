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«Ъ» назвал имя возможного шпиона США в правительстве России из материала CNN

Ведомости
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В статье CNN о секретной эвакуации высокопоставленного источника разведки, работавшего в российском правительстве, говорится об Олеге Смоленкове, сообщает газета «Коммерсантъ» на источник в госорганах США. В разные годы Смоленков работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, рассказали другие собеседники газеты. 

CNN 9 сентября сообщил, что в 2017 г. спецслужбы США вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Имя осведомителя телеканал не называл, сообщая лишь, что обладает дополнительной информацией о нем, но не раскрывает ее, чтобы не навредить этому человеку. Один из собеседников телеканала говорил, что решение было принято после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Разведка США опасалась, что администрация американского лидера может способствовать разоблачению шпиона. 

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» предположил, что в материале CNN идет речь о СмоленковеTelegram-канал сослался на материал портала Daily Storm, опубликованный в сентябре 2017 г. В нем говорилось, что Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным источников «Коммерсанта», расследование неоднократно останавливали и возобновляли, но в итоге следователи и сотрудники ФСБ узнали, что Смоленков и его семья живы и находятся в другой стране. 

«Ошибочное предположение о том, что обращение президента [Трампа] с чувствительной разведывательной информацией, к которой он имеет ежедневный доступ, привело к предполагаемой операции по вывозу [источника], является неточным», – заявила CNN директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брамелл. Представитель Майк Помпео, который на тот момент занимал должность директора ЦРУ, отказался комментировать информацию. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что данные CNN не только некорректны, но и ставят под угрозу жизни людей. Сам Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об информации CNN.

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Бизнес
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Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Ведомости
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Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ставка сбора может в среднем вырасти на 80%, а в легковом сегменте — на 110%. 

Ведомство направило соответствующее предложение в правительство. Таким образом оно хочет сохранить нагрузку на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин в сентябре. Мера позволит сохранить барьер для импорта на уровне 30% от цены ввозимой продукции — то есть на уровне исходной ставки пошлин, поясняет издание.

Теперь расчеты Минпромторга должны оценить в Федеральной таможенной службе. Источники «Коммерсанта» ожидают принятия окончательного решения к декабрю. В последний раз утилизационный сбор повышали в 2018 г., что привело к росту цен на автомобили, напоминает газета.

Утилизационный сбор был введен в 2012 г. Изначально местные и локализованные производители его не выплачивали, принимая на себя обязательства по самостоятельной утилизации автомобилей. Но присоединение России к ВТО обязало российские власти уравнять производителей в условиях работы на российском рынке. В результате все компании — и импортеры, и локализованные в России - взяли на себя обязательства по выплате утилизационного сбора. Эта плата является гарантией, что автомобиль по окончании эксплуатации будет утилизирован.

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Британский парламент отверг просьбу Джонсона о досрочных выборах

Ведомости
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Палата общин британского парламента отклонила предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента. Джонсон назвал произошедшее «отказом (парламента) народу в праве высказаться в ходе всеобщих выборов». «Оппозиция хочет вновь отложить Brexit, не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из ЕС», — подчеркнул он.

Проведение досрочных выборов одобрили 293 парламентария, 46 — выступили против. Остальные депутаты 650-местного парламента решили не голосовать ни за, ни против. Чтобы провести выборы правительству требовалась поддержка двух третей палаты общин, или же 434 человек. На прошлой неделе парламент отверг аналогичное предложение правительства. Джонсон призывал повести выборы 15 октября — до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС. 

Причина противостояния правительства и депутатов в том, что парламент страны против соглашения с ЕС о Brexit в его нынешнем виде, но и не поддерживает Brexit без соглашения. ЕС же отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон — настаивает, что страна покинет ЕС в срок — с соглашением или без. Но теперь парламент уходит на перерыв до 14 октября. Вновь проголосовать по этому вопросу он сможет лишь после возвращения. Это означает, что досрочные выборы в Великобритании можно будет провести не раньше конца ноября — уже после предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС.

Ранее сегодня королева Великобритании Елизавета II также подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября не будет подписано соглашение с Брюсселем. Согласно закону, премьер в этом случае должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 г. Цель этой меры — избежать «жесткого» выхода из ЕС — без двустороннего соглашения с Брюсселем.

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Технологии
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Тимати пообещал удалить клип о Москве с миллионом дизлайков на Youtube

Ведомости
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Рэпер Тимати пообещал удалить из Youtube совместный с Гуфом клип «Москва», выпущенный накануне выборов мэра и набравший на момент написания новости 1,4 млн дизлайков. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram. «Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», — прокомментировал Тимати. Он отметил, что в треке лишь высказывал личное мнение «в достаточно острой форме».

Гуф опубликовал в своем Instagram видео, в котором извинился за клип. Он пояснил, что не знал о выборах и ему «сказали, что надо поздравить город». «Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве», — написал Гуф. Он подчеркнул, что не получил за клип «ни копейки» и был шокирован реакцией на его премьеру. 

Клип был опубликован всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. В нем упоминается мэр Москвы Сергей Собянин и митинги: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь», «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина». Музыканты ранее в своих социальных сетях заявили, что таким образом они хотели «поздравить свой город» и «никакого госзаказа нет».

С момента публикации клип посмотрели более 5 млн раз. На момент написания новости клип о Москве еще был доступен на платформе. 

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Финансы
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Аналитики JPMorgan запустили индекс влияния твитов Трампа на рынки

Ведомости
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Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. запустили индекс для подсчета влияния сообщений президента США Дональда Трампа в Twitter на финансовые рынки, сообщает Bloomberg.

Индекс называется Volfefe Index. Такое название он получил из-за твита, который Трамп опубликовал в мае 2017 г. Твит начинался словами: «Несмотря на негативное освещение в прессе...» – и заканчивался словом covfefe, которого нет в английском языке. Твит провисел несколько часов, а потом был удален. Что именно он хотел написать, президент США не уточнил.

Аналитики JPMorgan пришли к выводу, что количество сообщений Трампа в Twitter, которые имели эффект на рынки, значительно увеличилось за последний месяц, а наибольшее влияние на цены имеют твиты, которые включают такие слова, как «Китай», «миллиард», «продукты», «демократы» и «великий». При этом твиты с ключевыми словами имеют наименьшие шансы получить положительные отзывы – лайки и ретвиты – у подписчиков Трампа, отметили сотрудники банка (цитата по CNBC).

По их данным, Трамп в среднем публикует примерно 10 твитов в день с начала 2016 г. С момента инаугурации в 2017 г. он написал 10 000 твитов.

Трамп неоднократно подвергал критике в Twitter Федеральную резервную систему (ФРС). В частности, в августе этого года он задался вопросом, кто больший враг США – председатель ФРС Джей Пауэлл или председатель КНР Си Цзиньпин.

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Политика
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Памфилова пожаловалась на Associated Press в общественную коллегию

Ведомости
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press (AP) в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

29 августа, незадолго до единого дня голосования 8 сентября, AP опубликовало материал, написанный на основе интервью с Памфиловой. Он был посвящен выборам в Мосгордуму, вызвавшим протесты в столице. На следующий день ЦИК разослал журналистам сообщение с просьбой не использовать материалы из интервью. В тот же день AP внес поправки в текст. Комиссия на своем сайте опубликовала разъяснение своей позиции по поводу материала. По мнению ЦИК, автор публикации исказил некоторые факты, а также привел цитаты из интервью, вырвав их из «общего хода беседы», вследствие чего они «потеряли свой изначальный смысл». Дополнения, внесенные агентством, незначительны и не изменили суть материала, подчеркнул Центризбирком.

В своей жалобе, опубликованной СПЧ, Памфилова выражает мнение, что AP нарушило ст. 49 и 51 «Закона о СМИ» (обязанности журналиста, недопустимость злоупотребления правами журналиста). Председатель ЦИК приложила к своей жалобе стенограмму интервью, которое она дала AP, а также две версии материала – до внесения в него правок и после.

Общественная коллегия по жалобам на прессу, согласно данным на ее сайте, – это «независимая структура гражданского общества, осуществляющая саморегулирование <...> в сфере массовой информации». В президиум организации входят руководитель СПЧ Михаил Федотов и бывший омбудсмен по правам человека Владимир Лукин. Кроме того, в коллегии есть так называемая «Палата медиасообщества». В нее входят, в частности, телеведущие Владимир Познер и Павел Лобков, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, историк Николай Сванидзе, журналист Елена Масюк, адвокат Генри Резник.

В июле – августе в Москве проходили протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Выборы прошли накануне, 8 сентября.

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Политика
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Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал уроженца Казахстана Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, передает агентство «Москва».

Арест продлится два месяца – до 6 ноября этого года, после чего суд должен будет его продлить или выбрать другую меру пресечения, если расследование дела не завершится. Обвиняемый не возражал против ходатайства следствия о мере пресечения. На вопрос судьи, будет ли тот скрываться, если ему изберут иную меру пресечения, Карабалаев ответил утвердительно. Кроме того, он рассказал, что у него нет места жительства и работы в России, он окончил лишь два класса средней школы.

По версии следствия, оглашенной на заседании, обвиняемый проник в дом Памфиловой, сорвав с окна москитную сетку. После этого он нанес ей не менее двух ударов электрошокером.

Нападение произошло 6 сентября. Мужчина в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой и напал на нее, после чего скрылся, сообщало МВД. Сама председатель ЦИК рассказывала, что неизвестный напал на нее с электрошокером, когда она решила пустить кошку в дом.

Карабалаева задержали 7 сентября. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса (разбой, совершенный с проникновением в жилище). Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Он признал вину. Как рассказал Карабалаев следователям, он выбрал дом Памфиловой случайно. О том, кто живет в доме, ему было неизвестно.

Политика
Новости

CNN рассказал об операции по вывозу работавшего в правительстве России шпиона США

Ведомости
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США секретно вывезли из России одного из самых высокопоставленных источников разведки, который работал в российском правительстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента Дональда Трампа. Это произошло еще в 2017 г., отмечает телеканал.

По словам одного из собеседников, операция была проведена из-за беспокойства о том, что Трамп и его администрация неоднократно неверно обращались с засекреченной информацией и что они могут выдать источник. Решение об операции было принято вскоре после того, как в мае 2017 г. Трамп встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, по сведениям СМИ, в частности The New York Times, поделился с ним засекреченной информацией о запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

По данным CNN, в это же время Майк Помпео, который на тот момент занимал должность директора ЦРУ, сообщил высокопоставленному человеку в администрации Трампа, что относительно источника утекает слишком много информации. Один из собеседников телеканала также рассказал, что незадолго до операции в СМИ было много спекуляций относительно существования источника в российском правительстве. О каких именно спекуляциях идет речь, он не уточнил. CNN также не смог найти соответствующую информацию в СМИ.

«Ошибочное предположение о том, что обращение президента [Трампа] с чувствительной разведывательной информацией, к которой он имеет ежедневный доступ, привело к предполагаемой операции по вывозу [источника], является неточным», – сказала CNN директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брамелл. Представитель Помпео отказалась комментировать публикацию. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что данные CNN не только некорректны, но и ставят под угрозу жизни людей.

CNN отмечает, что опустил некоторые детали об источнике, чтобы не было риска раскрытия его личности. Где находится этот человек в настоящее время, неизвестно.

Политика
Новости

СКР рассказал подробности нападения на Памфилову

Ведомости
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Бахыт Карабалаев, задержанный по делу о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, выбрал ее дом случайно. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета (СКР).

«Он [Карабалаев] пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега», – отмечает ведомство. О личности жителей дома ему было неизвестно.

Карабалаеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса (разбой, совершенный с проникновением в жилище). Он признал вину. Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. СКР попросил суд арестовать Карабалаева.

Нападение произошло 6 сентября. Неизвестный в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой и напал на нее, после чего скрылся, сообщало МВД. Памфилова говорила, что неизвестный напал на нее с электрошокером, когда она решила пустить кошку в дом. Карабалаев был задержан 7 сентября.

Технологии
Новости

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Ведомости
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Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала). Клип опубликовали всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. За это время его посмотрели более 3 млн раз.

В треке Тимати и Гуфа упоминается мэр Москвы Сергей Собянин и митинги: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь», «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина». Музыканты в своих социальных сетях заявили, что таким образом они хотели «поздравить свой город» и «никакого госзаказа нет».

Это рекордное число дизлайков для роликов на русскоязычном YouTube. На втором месте клип рэпера Face «Я роняю запад», который набрал 675 000 дизлайков и 300 000 лайков. Этот клип посмотрели 17 млн раз. Он был опубликован 25 февраля 2018 г.

С середины июня в Москве проходили митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Большинство из них были несогласованными и сопровождались массовыми задержаниями.

Политика
Новости

В мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября

Ведомости
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В московскую мэрию поданы две заявки на проведение митинга против насилия и политического преследования и шествия за освобождение политических узников, сообщает член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале. Заявки поданы на 21 и 22 сентября.

Митинг в субботу, 21 сентября, с 14 до 18 ч. и шествие в воскресенье, 22 сентября, с 14 до 17 ч., говорится в заявках, фотографии которых Вихарева разместила в Telegram-канале. Предполагаемое количество участников шествия – 10 000 человек, митинга – до 100 000 человек, отметила она. Митинг Вихарева хочет провести на проспекте Сахарова, шествие – от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Вихарева среди заявителей митинга на Сахарова 10 августа, проведение которого столичные власти разрешили. На акцию протеста, по информации «Белого счетчика», тогда пришли более 60 000 человек. МВД сообщало о 20 000 митингующих. После митинга на проспекте Сахарова часть протестующих пошли в центр города, где начались массовые задержания. По данным «ОВД-инфо», было задержано 256 человек.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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Бизнес
Новости

Президент Nissan Хирото Сайкава уйдет в отставку после скандала из-за бонусов

Ведомости
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Гендиректор и президент японского автоконцерна Nissan Хирото Сайкава уйдет в отставку с 16 сентября этого года, говорится в сообщении компании. Нового директора выберут до конца октября. Этого потребовал совет директоров Nissan, а Сайкава согласился, уточняет компания. Временно исполнять обязанности гендиректора будет Ясухиро Ямауши, который сейчас занимает должность управляющего директора.

Накануне, 8 сентября, издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники сообщало, что Сайкава покинет компанию после скандала с получением завышенных бонусов. По данным Reuters, сумма переплаты составила 47 млн иен ($439 000). Сайкава извинился «за причиненные неудобства» и признал, что компания платила ему больше, чем полагалось. Он согласился вернуть всю сумму выплат и заявил, что не назначал себе выплаты и не знал, что компания выплачивала ему деньги сверх нормы.

В ноябре 2018 г. токийская прокуратура арестовала бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона, обвиняемого в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. По версии следствия, он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. В апреле Гона перевели под домашний арест под залог в 500 млн иен ($4,5 млн). Он свою вину отрицает.

Чистая прибыль Nissan по итогам 2018 г. упала на 57,3% и составила 319,1 млрд иен (около $2,9 млрд), по итогам 2017 г. этот показатель был на уровне 746,9 млрд иен (около $6,8 млрд). По данным AFP, это почти самый низкий показатель прибыли у компании за последние 10 лет.

Карлос Гон вышел на свободу после 108 дней в тюрьме

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