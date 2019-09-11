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«Ъ»: Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с Россией и документов по СНГ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России и госструктурах, занимающихся украинским направлением.

Издание напоминает, что последними документами, денонсированными по инициативе Киева, стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля) и межправительственное соглашение «Об обмене правовой информации» (6 февраля). Из соглашений по СНГ страна последний раз выходила 1 июля.

По словам источников в МИД России, приостановка расторжения документов может быть обусловлена кадровыми перестановками в украинском аппарате, которому, «возможно, не до этого».

Между Россией и Украиной по-прежнему действуют около 400 соглашений. 30 ноября 2018 г. Павел Климкин, который на тот момент был министром иностранных дел Украины, заявил о 48 расторгнутых соглашениях и анонсировал денонсацию еще 40. Москва считает денонсированными 49 соглашений, часть из них уже утратили силу. Некоторые соглашения в России считаются действующими, так как Украина сообщала об их разрыве через Twitter без соответствующей ноты.