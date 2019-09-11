Песков ответил на критику ситуации в стране со стороны Серебренникова и Дудя
В Кремле обратили внимание на заявления журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на вручении премии «Человек года» журнала GQ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, нельзя определять настроение общества по высказываниям отдельных лиц на светских мероприятиях.
«Определенные точки зрения известны, мы видим, мы фиксируем это, принимаем во внимание. Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем. Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали люди очень талантливые и добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы», – так Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии GQ. Пресс-секретарь российского лидера призвал с уважением относиться ко всем премиям, но не преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий.
Накануне, получая премию в номинации «Лицо с экрана» от GQ, Дудь обратился со сцены к собравшимся и призвал не молчать о происходящих в стране политических событиях, о репрессиях, полицейском произволе и фальсификациях на выборах. В свою очередь Серебренников заявил, что людьми года следует назвать тех, кто «договорился об обмене заключенными... не дал посадить Ваню Голунова, тех, которые выходят и бьются за справедливость».