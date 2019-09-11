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Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве силовиков сбивать дроны

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает силовым ведомствам и спецслужбам сбивать дроны-нарушители. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.

Проект касается ФСБ, полиции, ФСО, Росгвардии. Всем этим ведомствам, согласно документу, разрешается «временно ограничивать или запрещать нахождение беспилотных воздушных судов в отдельных зонах воздушного пространства», а также «пресекать несанкционированное нахождение беспилотных воздушных судов в отдельных зонах воздушного пространства <...>, в том числе посредством уничтожения или повреждения».

Документ был внесен в Госдуму в январе этого года. Инициаторы – группа депутатов во главе с руководителем комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что он направлен на защиту жизни и здоровья граждан, критически важных объектов и объектов инфраструктуры. Дроны, в то время как цена на них падает, а число владельцев растет, активно используются в деструктивных целях, в частности для доставки взрывных устройств и легковесного оружия, обращают внимание авторы. При этом в российском законодательстве нет норм о полномочиях силовых ведомств и спецслужб в отношении беспилотников. Из-за этого к ним часто подают иски о возмещении ущерба, констатируют инициаторы законопроекта.