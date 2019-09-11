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Мэрия Москвы отказала в проведении акций оппозиции 21 и 22 сентября

Ведомости
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Мэрия Москвы отказала оппозиционерам в проведении акций протеста 21 и 22 сентября, сообщила член Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале. Она ранее подала в мэрию заявки на проведение 21 сентября митинга на проспекте Сахарова и шествия 22 сентября от Новопушкинского сквера до проспекта.

В ответе чиновников говорится, что шествие и митинг протеста провести невозможно, поскольку в городе в эти дни запланировано много других мероприятий. В частности, еще до направления официального ответа Вихаревой мэрия сообщила, что проспект Сахарова впервые станет с 20 по 24 сентября площадкой проведения фестиваля «Круг света».

Мэрия предложила заявителям провести шествие и митинг в районе Марьино на пересечении Люблинской улицы и улицы Перерва. Ранее в этом месте неоднократно проходили акции националистов. Вихарева призвала избранных депутатов Мосгордумы выступить в защиту свободы мирных собраний. «Сейчас отличный момент для депутатов выступить с консолидированным заявлением. Скоро будет инаугурация – это прекрасная трибуна», – отметила она. Она также призвала депутатов Мосгордумы принять закон, запрещающий чиновникам произвольно отказывать в проведении мирных протестных мероприятий в центре города.

В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы с властями.

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Технологии
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Промсвязьбанк требует 3,4 млрд рублей от кипрской Technoserv Distribution

Ведомости
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Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к кипрской Technoserv Distribution на 3,4 млрд руб., указано в судебной картотеке. Материалы дела в базе еще не опубликованы.

По данным кипрского реестра, Technoserv Distrubution на 100% принадлежит голландской Technoserv B.V. Установить актуальных бенефициаров голландской структуры по национальному реестру не удалось. Однако до 2016 г. Technoserv B.V. владела IT-компанией «Техносерв АС», ее конечными бенефициарами были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2016 г. Ананьевы решили провести деофшоризацию и перевели «Техносерв АС» на российскую «Группу Техносерв».

Представитель «Группы Техносерв» заявил, что сейчас компания никак не связана с Technoserv Distribution, другие комментарии не предоставил.

«Техносерв АС» в августе признана банкротом, суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании. А ее владелец «Группа Техносерв» на 40% принадлежит ВТБ, еще 49,99% формально остаются у Алексея Ананьева, но находятся у ВТБ в залоге. Еще 10,01% Ананьев продал и сообщил об этом в июле, не назвав покупателя.

Братьям Ананьевым принадлежал и сам Промсвязьбанк. В декабре 2017 г. ЦБ решил его санировать. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Во вторник Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, их обвиняют в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн.

В мае Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Ананьевых — всего более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, автомобили, а также здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства и доли в компаниях по иску ПСБ к Ананьевым и топ-менеджерам на 282 млрд рублей.

Представитель Алексея Ананьева отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают комментарий от представителя Промсвязьбанка.

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

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РБК узнал о предстоящей смене руководителей «Зарядья» и парка Горького

Ведомости
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У московского парка «Зарядье» и парка Горького сменится руководство, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к мэрии, и два источника, близких к департаменту культуры столицы. По их словам, директором «Зарядья» станет бывший телеведущий Иван Демидов, ушедший в политику и на госслужбу.

Павел Трехлеб, занимающий сейчас пост директора «Зарядья», возглавит парк Горького, рассказали собеседники издания. Он сменит руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева. Дунаев, который был врио директора парка Горького после отставки Марины Люльчук, последовавшей после обрушения моста в парке в новогоднюю ночь.

Изменения планируются в течение ближайшего месяца, отметил один из источников.

Демидов сказал РБК, что не может ни подтвердить ни опровергнуть эту информацию. Издание направило запросы руководству обоих парков.

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Бизнес
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New Stream Trading подала иск против Антипинского НПЗ и Сбербанка в Лондоне

Ведомости
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Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading (NST) 10 сентября подала в Лондонский международный третейский суд запрос об арбитраже из-за спора с Антипинским НПЗ и Сбербанком, которые «причинили ей ущерб в сотни миллионов долларов», передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании New Stream («Новый поток»).

По информации истца, причиной обращения в суд стал значительный ущерб, причиненный компании действиями сторон-ответчиков, «включая среди прочего дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, и действия Сбербанка в качестве основного кредитора на НПЗ». NST указывает, что в свете сложившейся ситуации компания решила отстаивать в суде свои права и восстанавливать репутацию. В пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что официально не получали никаких исковых требований от New Stream Trading.

По информации «Коммерсанта», New Stream Trading фактически принадлежит владельцу «Нового потока» Дмитрию Мазурову, хотя номинально ею владеет его сестра Ксения.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода). В июле банк подал два заявления в МВД с просьбой возбудить уголовное дело по факту нанесения ущерба заводу и невозврата кредита в $100 млн. Кроме того, Антипинский НПЗ под управлением Сбербанка задолжал международным и российским трейдерам 13 млрд руб., писал РБК.

13 июля Мазурова задержали, ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под арест до 12 сентября. В сентябре на Антипинском НПЗ была введена процедура наблюдения.

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Политика
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве силовиков сбивать дроны

Ведомости
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает силовым ведомствам и спецслужбам сбивать дроны-нарушители. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.

Проект касается ФСБ, полиции, ФСО, Росгвардии. Всем этим ведомствам, согласно документу, разрешается «временно ограничивать или запрещать нахождение беспилотных воздушных судов в отдельных зонах воздушного пространства», а также «пресекать несанкционированное нахождение беспилотных воздушных судов в отдельных зонах воздушного пространства <...>, в том числе посредством уничтожения или повреждения».

Документ был внесен в Госдуму в январе этого года. Инициаторы – группа депутатов во главе с руководителем комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что он направлен на защиту жизни и здоровья граждан, критически важных объектов и объектов инфраструктуры. Дроны, в то время как цена на них падает, а число владельцев растет, активно используются в деструктивных целях, в частности для доставки взрывных устройств и легковесного оружия, обращают внимание авторы. При этом в российском законодательстве нет норм о полномочиях силовых ведомств и спецслужб в отношении беспилотников. Из-за этого к ним часто подают иски о возмещении ущерба, констатируют инициаторы законопроекта.

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Финансы
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Греф не исключил третье за год снижение ставок Сбербанка по ипотеке

Ведомости
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Сбербанк до конца 2019 г. может еще раз снизить ставки по ипотеке. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс».

«Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года возможно еще небольшое снижение», – отметил он. Греф уточнил, что в этом году ставки уже снижались.

Сбербанк дважды снижал ипотечные ставки в этом году. В первый раз это произошло в конце мая: они были уменьшены на 0,3–0,6 п. п. – до 10,8% для кредитов на готовое жилье и до 10,6% годовых по ипотеке на новостройки при наличии полиса страхования жизни. Эти ставки действовали для тех, кто не получает зарплату на карту Сбербанка и не пользуется электронной регистрацией ипотеки.

Во второй раз кредитная организация снизила ставки в августе. Она объявила, что снижение составит 0,5 процентного пункта (п. п.). Кроме того, банк увеличил скидку для участников зарплатных проектов Сбербанка.

6 сентября ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку – на 0,25 п. п. до 7%.

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Финансы
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Мишустин рассказал о росте налоговых поступлений

Ведомости
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По итогам восьми месяцев 2019 г. в консолидированный бюджет России поступило более 15 трлн руб. налоговых поступлений, что на 10,9% больше, чем годом ранее, в федеральный бюджет – 8,3 трлн руб., что на 10,6% превышает аналогичный прошлогодний показатель, говорится в пресс-релизе Федеральной налоговой службы.

На заседании коллегии руководитель ведомства Михаил Мишустин отметил высокие темпы поступлений основных налогов. В частности, поступления от налога на прибыль выросли на 20% до 3,3 трлн руб., от НДС – на 17,1% до 2,6 трлн руб., от НДФЛ – на 8,4% до 2,5 трлн руб., НДПИ – на 10,8% до 4,2 трлн руб. Поступления по страховым взносам также сохраняют высокие темпы роста. В отчетном периоде поступило 4,5 трлн руб. страховых взносов, что на 9,6% больше показателя прошлого года. В Пенсионный фонд поступило около 3,5 трлн руб. (+9%).

Ранее департамент финансов города Москвы сообщил, что по итогам первого полугодия прирост налоговых доходов в бюджет города составил составил 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в отчетном периоде в бюджет города поступило 1,3 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Правительство компенсировало нефтяникам 140 млрд рублей из-за сдерживания цен на бензин

Ведомости
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Объем компенсации нефтяникам по механизму обратного акциза для сдерживания роста цен на бензин в первом полугодии 2019 г. составил около 140 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.

«За первые пять месяцев это было больше 120 млрд руб., за полгода эта цифра приближалась к 140 млрд руб.», – отметил он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы о том, какую компенсацию получили нефтяники в рамках механизма сдерживания цен на топливо.

Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива для сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке. В 2020 г. формула компенсации изменится, и государство будет возвращать нефтяникам 68 и 65% этой разницы.

Политика
Новости

Володин попросил предоставить данные о зарплатах рядовых преподавателей вузов

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время правительственного часа в нижней палате попросил министра науки и высшего образования Михаила Котюкова предоставить депутатам данные о зарплате преподавательского состава вузов без учета более высоких зарплат ректоров, проректоров, деканов и заведующих кафедрами, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в настоящее время средняя зарплата считается в среднем по вузу, хотя в некоторых учебных заведениях ректор получает в десятки раз больше, чем кандидат наук или доцент. Если зарплата преподавательского состава ниже средней зарплаты, то «необходимо будет принять решение», подчеркнул Володин.

Костюков пообещал предоставить такую информацию, отметив, что сейчас возвращаются старые ограничения на разброс зарплат – чтобы зарплата ректоров была не более чем в восемь раз больше средней в коллективе.

Володин попросил предоставить данные в разрезе каждого вуза, назвав это сигналом ректорам. По его словам, зарплата ректора бывает в разы больше, чем зарплата министра. «Бывает настолько много, что если здесь [в Госдуме] сейчас эти цифры будут звучать, мы знаем, какая будет реакция», – сказал спикер. Все обсуждают зарплаты министров, депутатов, но у многих сотрудников высшей школы зарплаты «в десятки раз выше», отметил также Володин. Это обосновано, если они делают много для страны или изобрели то, что продвигает страну и прогресс, но отрываться от коллектива нельзя, заключил он.

Накануне, 10 сентября, историк Аскольд Иванчик, преподаватель исторического факультета МГУ, сообщил, что руководство факультета сократило всех совмещающих преподавателей и предложило им продолжать работу лишь при согласии на «нулевую зарплату». Он уточнил, что зарплата таких лекторов и раньше «была символической» и выплачивалась для того, чтобы официально включить их в список сотрудников факультета. Иванчик добавил, что ему предложили работать по такой же схеме, то есть «читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе». По его словам, он согласился, поскольку преподавал в МГУ не из-за денег.

И. о. декана факультета Лев Белоусов через представителя заявил, что высказывание Иванчика не соответствует реальному положению. По его словам, совместители получают зарплату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. Иванчик, указал Белоусов, в начале учебного года не встречался с руководством факультета и ему не предлагали читать лекции.

Политика
Новости

Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против Порошенко и Климкина

Ведомости
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина по подозрению в злоупотреблении ими служебным положением, сообщает издание «Украинские новости», ссылаясь на полученную от НАБУ информацию.

Дело было открыто еще 23 августа по решению суда, обязавшего НАБУ начать расследование по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Какие-либо подробности дела не раскрываются.

Ранее директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что Порошенко является фигурантом более 10 расследований уголовных преступлений. Он уже был допрошен в статусе свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском» и телеканала «Прямой». Бюро расследований также проверяет Порошенко на причастность к госизмене, злоупотреблению служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов.

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Политика
Новости

Песков ответил на критику ситуации в стране со стороны Серебренникова и Дудя

Ведомости
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В Кремле обратили внимание на заявления журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на вручении премии «Человек года» журнала GQ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, нельзя определять настроение общества по высказываниям отдельных лиц на светских мероприятиях.

«Определенные точки зрения известны, мы видим, мы фиксируем это, принимаем во внимание. Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем. Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали люди очень талантливые и добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы», – так Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии GQ. Пресс-секретарь российского лидера призвал с уважением относиться ко всем премиям, но не преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий.

Накануне, получая премию в номинации «Лицо с экрана» от GQ, Дудь обратился со сцены к собравшимся и призвал не молчать о происходящих в стране политических событиях, о репрессиях, полицейском произволе и фальсификациях на выборах. В свою очередь Серебренников заявил, что людьми года следует назвать тех, кто «договорился об обмене заключенными... не дал посадить Ваню Голунова, тех, которые выходят и бьются за справедливость».

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал отставку советника Трампа по нацбезопасности

Ведомости
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Присутствие или отставка какого-либо – даже столь высокопоставленного – чиновника (как советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон) не может каким-то серьезным образом повлиять на проектировки в американской внешней политике, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему, и об этом неоднократно говорил президент Путин, настроены на поиски выхода из того плачевного состояния, в котором по-прежнему находятся наши двусторонние отношения, но искать этот выход в одиночку мы не можем и не сможем. Это можно делать только вдвоем. И вот как раз на такую взаимность мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена», – сказал Песков.

Во вторник, 10 сентября, Трамп сообщил в Twitter об отставке Болтона, отметив, что не соглашался со многими его предложениями. Исполняющим обязанности помощника президента США по нацбезопасности назначен заместитель Болтона Чарльз Капперман. Новый советник будет назначен на следующей неделе.

Отставка Болтона произошла на фоне скандала, связанного с обнародованием информации об эвакуации из России «ценного агента» США, работавшего в российском правительстве несколько лет. Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» предположил, что в материале CNN идет речь об Олеге Смоленкове. Согласно данным Daily Storm, в 2017 г. работавший в администрации президента России Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Информацию о том, что речь идет о Смоленкове, подтвердил источник «Коммерсанта» в госорганах США.

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