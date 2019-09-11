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Мэрия Москвы отказала в проведении акций оппозиции 21 и 22 сентября

Мэрия Москвы отказала оппозиционерам в проведении акций протеста 21 и 22 сентября, сообщила член Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале. Она ранее подала в мэрию заявки на проведение 21 сентября митинга на проспекте Сахарова и шествия 22 сентября от Новопушкинского сквера до проспекта.

В ответе чиновников говорится, что шествие и митинг протеста провести невозможно, поскольку в городе в эти дни запланировано много других мероприятий. В частности, еще до направления официального ответа Вихаревой мэрия сообщила, что проспект Сахарова впервые станет с 20 по 24 сентября площадкой проведения фестиваля «Круг света».

Мэрия предложила заявителям провести шествие и митинг в районе Марьино на пересечении Люблинской улицы и улицы Перерва. Ранее в этом месте неоднократно проходили акции националистов. Вихарева призвала избранных депутатов Мосгордумы выступить в защиту свободы мирных собраний. «Сейчас отличный момент для депутатов выступить с консолидированным заявлением. Скоро будет инаугурация – это прекрасная трибуна», – отметила она. Она также призвала депутатов Мосгордумы принять закон, запрещающий чиновникам произвольно отказывать в проведении мирных протестных мероприятий в центре города.

В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы с властями.