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РБК узнал о предстоящей смене руководителей «Зарядья» и парка Горького

У парка «Зарядье» и парка Горького в Москве сменится руководство, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к мэрии, и два источника, близких к департаменту культуры столицы. По их словам, директором «Зарядья» станет бывший телеведущий Иван Демидов, ушедший в политику и на госслужбу. Павел Трехлеб, занимающий сейчас пост директора «Зарядья», возглавит парк Горького, рассказали собеседники издания. Источники «Ведомостей», близкие к мэрии, подтвердили оба назначения.

Трехлеб сменит руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева, который был врио директора парка Горького после отставки Марины Люльчук, последовавшей после обрушения моста в парке в новогоднюю ночь. Демидов сказал РБК, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Издание направило запросы руководству обоих парков.

56-летний Демидов стал известен благодаря работе в 1990-е режиссером и ведущим программы «Музыкальный обоз» («Музобоз»). В 2000-е обратился к православной проблематике, вел программы на телеканале «Московия». В 2005 г. стал главным редактором канала «Спас», созданного при его участии. В том же году пошел в политику, стал в том числе координатором «Молодой гвардии». В 2009 г. перешел в Кремль, где был руководителем департамента гуманитарной политики и общественных связей в управлении внутренней политики президента (УВП). В 2010 г. он стал замруководителя УВП и куратором общественных и религиозных организаций. В 2012–2013 гг. стал замминистра культуры. В 2014 г. возглавил дирекцию парка «Россия», а в 2015 г. – Фонд развития современного искусства.

Парк «Зарядье» был открыт в 2017 г. на месте снесенной гостиницы «Россия». Общая площадь его составляет 130 000 кв. м. Затраты на его создание оценивались в 14 млрд руб. Парк Горького с 2011 по 2018 г. был на реконструкции. Проект реконструкции был запущен Сергеем Капковым, который занимал должность директора парка. Стоимость благоустройства парка оценивалась в $2 млрд.