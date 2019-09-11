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Депутаты Мосгордумы от КПРФ потребовали закрыть «московское дело»

Депутаты Мосгордумы от КПРФ потребовали закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов. Заявление об этом опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.

В заявлении содержится требование также отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, отменить результаты онлайн-голосования и расследовать данные СМИ «о коррупции в московских и федеральных органах власти, получившие широкую огласку в ходе избирательной кампании».

Депутат от КПРФ Олег Шереметьев заявил «МБХ медиа», что заявление подписали все депутаты от КПРФ. Он призвал подписать заявление и депутатов от «Яблока» и «Справедливой России».

В единый день голосования 8 сентября прошли выборы в Мосгордуму. На них не допустили независимых кандидатов, что вызвало протесты, которые проходили в июле — августе и стали поводом для возбуждения уголовного дела, названного «московским».

Политик Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, а также на других выборах, проходящих в России, предложил стратегию «Умного голосования» – проголосовать не за кандидата от власти, а за кандидата, которого посоветует Навальный с соратниками. В итоге при очень низкой явке (21,77%) кандидаты в Мосгордуму от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов: представители КПРФ получили 13 мандатов, «Яблока» — четыре мандата, а «Справедливой России» — три мандата. Число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократилось с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).