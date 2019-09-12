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Сплошная кассация заработает с 1 октября

Верховный суд (ВС) определил день начала работы новых кассационных судов – 1 октября. Соответствующее постановление в четверг, 12 сентября, утвердил Пленум ВС. Таким образом, дан старт завершающему этапу масштабной судебной реформы, направленной на усиление независимости судей и повышение эффективности правосудия.

По предложению ВС меняется концептуальный подход к кассационному правосудию: одно из нововведений – появление в судах общей юрисдикции принципа «сплошной кассации» (жалобы будут рассматриваться в судах без какого-либо предварительного отбора). Сейчас до рассмотрения в суде доходит лишь небольшое число жалоб. Так, по данным Верховного суда, в 2018 г. из числа кассационных жалоб, поданных в президиумы судов областного звена, в судебном заседании рассмотрены примерно 10% жалоб по уголовным делам, 5% жалоб по гражданским делам и 4% жалоб по административным делам.

Сейчас первой кассационной инстанцией по делам, отнесенным к подсудности районных и городских судов, выступают президиумы судов областного уровня, а второй кассационной инстанцией – Верховный Суд. По новым правилам рассмотрением кассационных жалоб районных судов займутся девять кассационных судов, а решения областных судов будут рассматривать пять апелляционных судов.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по экстерриториальному принципу, напомнил председатель ВС Вячеслав Лебедев: границы судебных округов не совпадают с административно-территориальным делением государства. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда общей юрисдикции входят от 7 до 13 субъектов, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции – от 14 до 21 субъекта. Президентом в настоящий момент назначены 466 судей кассационных судов ( 65% от штатной численности) и 106 апелляционных (60% от штатной численности).

Гражданам обеспечено дистанционное участие в рассмотрении кассационных и апелляционных жалоб с помощью системы видеоконференц-связи, которыми оборудованы все федеральные суды, напомнил ВС. Предусмотрена возможность создания постоянных судебных присутствий кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.