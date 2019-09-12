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Путин назначил главу антинаркотического управления московской полиции

Президент Владимир Путин назначил начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Андрея Янишевского. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка. Предшественник Янишевского Юрий Девяткин был уволен после скандала с делом журналиста Ивана Голунова.

10 сентября о назначении Янишевского сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Янишевский родился в 1960 г. в Москве. В 1981 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, затем служил в Вооруженных силах. С 1990 г. занимал посты от заместителя начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД. Награжден тремя орденами Мужества и медалями «За отвагу», сообщили в московском главке.

Полиция задержала Голунова в начале июня. В столичном главке МВД сообщили, что у него нашли наркотики. Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист был арестован. Он отказался признать вину и заявил, что связывает преследование со своими публикациями. Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня с Голунова были сняты все обвинения. Позже Путин уволил двух генералов – Девяткина и руководителя УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова.