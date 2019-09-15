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Bloomberg узнал о планах Джонсона проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, запрещающий выход страны из Евросоюза без соглашение (так называемый «жесткий» Brexit), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник агентства, Джонсон на запланированной на 16 сентября встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пообещает сделать все для того, чтобы сохранить сделку с Евросоюзом и провести ее через парламент до 31 октября. Однако премьер не намерен просить об отсрочке: он будет придерживаться позиции, согласно которой страна в любом случае выйдет из ЕС в последний день октября. Также Джонсон намерен отклонить любое предложение об отсрочке, которое может быть сделано на предстоящем саммите ЕС, пишет Bloomberg.

В понедельник, 9 сентября в Великобритании вступил в силу закон, согласно которому британское правительство обязано попросить Евросоюз об отсрочке Brexit, если к 19 октября Лондон и Брюссель не подпишут соглашение.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта текущего года. Однако британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit, который был согласован бывшим премьером Терезой Мэй с Брюсселем. В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit, чтобы избежать жесткого варианта. Новая дата выхода назначена на 31 октября.

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