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В суде по «московскому делу» задержали муниципального депутата Галямину

В Мещанском суде по «московскому делу» задержали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину. Об этом политик сообщила в своем Twitter. Галямина пришла в суд по делу программиста Айдара Губайдулина, которого обвиняют в покушении на насилие в отношении полицейского на июльской акции в Москве.

В зал суда пришедших людей не пустили, но ей удалось попасть внутрь «по корочке депутата совета депутатов Тимирязевского района». На этаже, по словам Галяминой, к ней подошли другие приставы и проводили в служебную комнату. Позже Галямина уточнила, что ее отпустили, составив протокол.

С проблемами при попытке попасть в суд столкнулись и журналисты. «В ответ на просьбу пропустить один из приставов вытолкал корреспондента «Медиазоны» с этажа в холл, где находятся лифты, и угрожал составлением административного протокола (при этом журналист демонстрировал приставу пресс-карту)», – сообщила «Медиазона». В результате журналистам разрешили войти в зал только после появления пресс-секретаря суда, уточнило издание.

IT-инженер компании «Сбербанк-технологии» Губайдулин был задержан 27 июля на протестной акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Ему были предъявлены обвинения в покушении на применение насилия к полицейскому Артему Килову (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК). По версии следователей, Губайдулин бросил в полицейских бутылку с водой, которая пролетела рядом с одним из сотрудников правоохранительных органов, но ни в кого не попала. Сам программист пояснил, что кинул пустую пластиковую бутылку. Он подчеркнул, что сделал это из-за «эмоционального всплеска», увидев грубое задержание одного из участников акции.