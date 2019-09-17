Спецпредставитель Путина назвал мессенджер Telegram безопаснее WhatsApp

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Суд оштрафовал дизайнера, которому росгвардейцы сломали ногу перед акцией 27 июля

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 000 руб. дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией 27 июля. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мне сломали ногу – даже не знаю, сколько суммарно лечение встанет. Раздавили наушник – 5000 руб. Лишили нормальной жизни на месяцы. А теперь штраф 10 000 руб. за участие в шествии, в котором я не участвовал?» – написал он. Коновалов уточнил, что находится в больнице, о чем он уведомил суд, но административное дело было рассмотрено без его участия. Он уже несколько недель проходит реабилитацию и курс физиотерапии, чтобы восстановить способность ходить и заниматься спортом, отмечает Коновалов.

Согласно информации в базе суда, Коновалова привлекли к ответственности по ст. 20.2, ч. 5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В пресс-службе суда подтвердили «Ведомостям», что сумма штрафа составляет 10 000 руб.

Очень хочется бегать, ездить на велосипеде и двигаться. От невозможности нормально двигаться вгоняет в депрессию сильно. Постоянно представляю, как разработаю ноги и буду учиться ходить заново, а потом бегать. Но не понимаю пока когда это всё будет. — Constantine (@CKonovalov) 27 августа 2019 г.

Коновалов стал первым задержанным 27 июля возле мэрии Москвы. Он вышел на утреннюю пробежку до начала несогласованной акции протеста против действий избиркомов, отказавших в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция начала задержания в центре города, в том числе на Тверской улице, с самого утра. При задержании Коновалова повалили на асфальт. По его словам, сотрудники Росгвардии повредили ему ногу. Позже во время акции протеста полицейские также действовали жестко, для разгона участников применялись дубинки, несколько человек пострадали.

На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках.

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