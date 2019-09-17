Политика

Новости

Суд оправдал осужденного за нападение на полицейского на акции «Он нам не царь»

Санкт-Петербургский городской суд оправдал Михаила Цакунова, приговоренного к 100 000 руб. штрафа за применение насилия к полицейскому на акции «Он нам не царь», сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Цакунов оправдан в связи с отсутствием в деянии состава преступления, отмечается в сообщении. За ним признано право на реабилитацию.

Цакунов был задержан на акции оппозиции «Он нам не царь», которая проходила в Санкт-Петербурге в мае 2018 г. Его обвинили в том, что он ударил сотрудника полиции и выбил ему зуб. Действия Цакунова квалифицировали как применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК). Позже прокурор попросил смягчить обвинение на применение не опасного для здоровья насилия (ч. 1 ст. 318 УК).

В мае 2019 г. Дзержинский районный суд признал Цакунова виновным и приговорил к штрафу. Он был освобожден от оплаты штрафа, потому что год провел в СИЗО, но суд обязал его выплатить более 26 000 руб. в качестве компенсации за лечение полицейского.