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Минюст США подал иск против Сноудена из-за его мемуаров

Власти США подали иск против экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-службу американского минюста.

Ведомство утверждает, что мемуары Сноудена Permanent Record («Личное дело») нарушают договоренности о неразглашении, которые подписывал бывший сотрудник спецслужб. «Эдвард Сноуден нарушил обязательства перед Соединенными Штатами, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ и в качестве сотрудника АНБ», – приводятся в сообщении слова помощника генерального прокурора Джоди Ханта.

Иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния. При этом в минюсте США отметили, что не будут останавливать распространение книги.

Разоблачения Сноудена в 2013 г. вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. В США ему предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. В результате Сноуден бежал в Россию, где получил временное убежище. В 2014 г. срок убежища был продлен на три года. Сноудену также был выдан вид на жительство.