Представитель Дерипаски рассказала подробности его иска к британским СМИ

Бизнесмен Олег Дерипаска, подавший иск к газетам The Nation, The Telegraph и The Times, намерен добиваться в суде на Кубани признания недействительной информации, опубликованной этими СМИ, а также публикации в них опровержений, передает ТАСС со ссылкой на представителя Дерипаски. «О моральной компенсации речи не идет», – подчеркнула она.

Иск о защите деловой репутации был подан Дерипаской к британским СМИ 13 сентября. Как пояснял ранее представитель Дерипаски «Ведомостям», иск связан с санкциями, введенными минфином США против бизнесмена. По его словам, в качестве обоснования для санкций против миллиардера американское ведомство «ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад». При этом под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, утверждал представитель бизнесмена. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде, подчеркнул он.

В апреле 2018 г. США ввели санкции против бизнесмена и восьми его компаний. Они были включены в список Specially Designated Nationals. В январе этого года с трех его компаний – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго» – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска оспорил санкции минфина США в суде Вашингтона. Он пояснял, что сделал это не из-за указания Кремля, а из-за желания восстановить свое честное имя. В мае минфин США опубликовал материалы, которые изучал перед тем, как ввести санкции против миллиардера. Среди них были статьи, опубликованные The Times, The Telegraph и The Nation.