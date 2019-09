Прокуратура Москвы попросила суд изменить меру пресечения Павлу Устинову

Политика

Новости

Следователи проводят обыск в доме бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской

Следователи пришли с обыском в дом основательницы телеканала РЕН-ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила в Twitter преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ и журналист Анна Качкаева.

«У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках – Ирена живет сейчас там – пришли следователи СК», – отметила она. По словам Качкаевой, об обыске ей сообщила помощница Лесневской. Причины следственных действий не сообщаются.

Через полчаса после публикации твита Качкаева удалила его. «Ведомости» направили запрос Качкаевой. Позже Качкаева пояснила, что удалила твит по просьбе семьи Лесневской. Следователи покинули дом, помощь Лесневской оказывает адвокат, уточнила Качкаева.

Я удалила утренний пост об обыске у Лесневской по просьбе сына. Адвокат на месте. Сейчас разговаривала с Иреной. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали. Пока не нервничаем — anna (@kachkaeva) 19 сентября 2019 г.

Лесневской 77 лет. Она работала на телевидении с 1965 г., вела авторские программы о литературе и искусстве. В 1991 г. стала соучредителем телеканала РЕН-ТВ. Являлась издателем российского журнала «The New Times», выходящего в онлайн-версии. В 2013 г. передала издание журнала The New Times его главному редактору Евгении Альбац. Деревня Шмеленки, где находится дом Лесневской, расположена в Раменском районе Подмосковья.