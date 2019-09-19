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Прокуратура Москвы попросила суд изменить меру пресечения Павлу Устинову

Прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденного за применение насилия к представителю власти. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Анатолий Кучерена, который накануне вступил в дело. Мосгорсуд рассмотрит заявление прокуратуры 20 сентября.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа и сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Устинов вину не признал. Он заявил, что не участвовал в протестной акции, а ждал друга у метро.

Адвокат Дмитрий Чешков 18 сентября подал апелляцию на приговор Устинову. Через несколько часов стало известно, что к его защите привлечен адвокат Кучерена, возглавляющий общественный совет при МВД. Рассмотрение апелляции назначено на 23 сентября. Источник в администрации президента сообщил «Ведомостям», что ход дела будет контролировать уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Устинова массово поддержали артисты, журналисты и политики. В социальных сетях начался флешмоб в его поддержку. Около администрации президента 18 сентября проходили пикеты за освобождение актера. В них приняли участие в том числе актеры Павел Табаков, Никита Ефремов, Александра Бортич и Александр Паль, который в своем Facebook и призвал актерское сообщество не молчать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, призвал дождаться апелляции по приговору Устинову.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова. Фотографии