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Шведская школьница на саммите ООН по климату обвинила политиков в бездействии

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Шведская школьница Грета Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с речью, в которой потребовала от политиков срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы. Видеозапись ее выступления опубликована в Twitter ООН.

«Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, — деньги и сказки о бесконечном экономическом росте», — заявила она. Тунберг обвинила политиков в том, что они недооценивают опасность глобального потепления. Она раскритиковала предложение в два раза снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет, которое создает 50%-ю вероятность, что температура на Земле вырастет менее чем на 1,5 градуса Цельсия.

«Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. Если вы нас обманете, мы никогда не простим», — заявила она.

Грете Тунберг 16 лет. В 2018 г. Тунберг отказалась ходить в школу по пятницам и стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме. Так она требовала от политиков выполнения Парижского соглашения по климату. Акция Тунберг привлекла внимание во всем мире, и школьники из других стран тоже начали устраивать забастовки. Сама девушка была номинирована на Нобелевскую премию мира. В Нью-Йорк Тунберг приплыла на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, и добиралась до США две недели через Атлантику.

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Бизнес
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«Транснефть» раскрыла данные содержания хлора в нефти «Роснефти»

Ведомости
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По итогам восьми месяцев этого года «Роснефть» регулярно сдавала в трубопроводную систему нефть с содержанием хлорорганики (ХОС) более 1 ppm (миллионной доли), сообщила «Транснефть». Всего в отчетном периоде «Роснефть» сдала в систему «Транснефти» 131,1 млн т нефти со средневзвешенным содержанием ХОС в 1,7 ppm (по итогам восьми месяцев 2018 г. этот показатель был на уровне 1,6 ppm). «При этом по отдельным регионам добычи нефти компании ПАО «НК «Роснефть» (Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия и Центральная Сибирь) сейчас осуществляет сдачу нефти в систему ПАО «Транснефть» с содержанием ХОС до 4 ppm, что значительно превышает уровень, приписываемый добычи ПАО «Роснефть» в 1 ppm и находится на пределе нормативных значений – до 6 ppm», – отмечает «Транснефть».

Как отмечает трубопроводная компания, с 2005 г. в России в соответствии с приказом Ростехрегулирования действует предельный норматив ХОС до 10 ppm.

В конце августа председатель совета директоров «Роснефти» и бывший канцлер Германии Герхард Шредер предложил премьеру Дмитрию Медведеву ужесточить норматив по содержанию ХОС до 1 ppm вместо принятого странами ЕАЭС в 6 ppm, а также для контроля за качеством сырья привлекать независимых специалистов. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин, комментируя предложение Шредера, отметил, что в 2018–2019 гг. «Роснефть» сдавала в систему нефть с ХОС до 8 ppm. В свою очередь «Роснефть» утверждала, что используемое оборудование на российских НПЗ «исключает возможность» переработки нефти с содержанием ХОС более 1 ppm.

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Политика
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Памфилова призвала к оздоровлению и укреплению правоохранительных органов

Ведомости
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова считает необходимым укрепление правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью «Российской газете».

«Как можно эффективно бороться с нарушениями, когда мы убеждены, что были фальсификации, передаем материалы в региональные следственные органы, прокуратуру, МВД и получаем ответ, что ничего не обнаружено? ЦИК мечет громы и молнии, а потенциальные фальсификаторы уверены: им все сойдет с рук», – объяснила она. По ее словам, без серьезного оздоровления и укрепления правоохранительных органов сложно осуществлять глобальные проекты.

Памфилова отметила, что задача ЦИК – это создать избирательную систему, которая обеспечивает достоверность выборов. Однако обеспечить реальную конкурентную среду и другие факторы – выше компетенции избирательной комиссии, добавила Памфилова.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Всего на прямых выборах избирали 16 губернаторов, депутатов 13 законодательных собраний и 21 городской думы, а также трех мэров региональных столиц. Ранее Памфилова отчитывалась, что во время избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел. Однако сам единый день голосования прошел спокойно, отмечала председатель ЦИК.

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Политика
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Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Ведомости
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Новая делегация Украины официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в Facebook сообщила председатель делегации Лиза Ясько. По ее словам, Киев не планирует подавать документы для участия в осенней сессии, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Таким способом Украина отреагировала на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ «без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», пояснила Ясько. По ее словам, Киев призывает делегации других стран, входящих в ПАСЕ, провести расширенные консультации о последствиях возвращения России в ПАСЕ.

В конце июня полномочия российской делегации были полностью восстановлены в ПАСЕ. Украина в ответ на это решение отозвала для консультаций своего посла при Совете Европы. Делегация России в ПАСЕ лишилась права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея два раза рассматривала возможность восстановления полномочий России, однако решение так и не было принято. В ответ на это Москва отказалась посылать российскую делегацию в ПАСЕ. В 2016–2018 гг. Россия не отправила заявку на подтверждение полномочий делегации и перестала перечислять членские взносы в бюджет Совета Европы.

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Бизнес
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Nissan выплатит $15 млн штрафа за сокрытие данных о компенсациях Карлосу Гону

Ведомости
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Японский автоконцерн Nissan выплатит $15 млн штрафа за ложную информацию о компенсации в $140 млн бывшему председателю совета директоров компании Карлосу Гону, которую он должен был получить при выходе на пенсию. Сам Гон заплатит штраф в $1 млн, его бывший заместитель в Nissan Грег Келли – $100 000. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Начиная с 2004 г. совет директоров Nissan делегировал Гону полномочия устанавливать индивидуальные уровни вознаграждения некоторых топ-менеджеров, включая свой собственный, пояснила SEC. С 2009 г. до своего ареста в Токио в ноябре 2018 г. Гон при помощи Келли и его подчиненных создал схему сокрытия $90 млн компенсации от публичного оглашения. Также предпринимались шаги по увеличению пенсионного пособия Гона до $50 млн. Ежегодно Гон устанавливал для себя общую сумму компенсации, при этом определенная сумма выплачивалась и раскрывалась, а другая дополнительная часть не выплачивалась и не разглашалась. Были разработаны различные способы выплат дополнительной части компенсации после ухода Гона на пенсию. Подчиненные Гона и Келли ввели в заблуждение финансового директора Nissan, а Nissan опубликовал раскрытие информации о повышении пенсионных обязательств, вводящее в заблуждение инвесторов, включая инвесторов из США, сообщила комиссия. Дополнительные компенсации и пенсии на $140 млн Гону никогда не выплачивались. Nissan, Гон и Келли согласились заплатить штрафы без признания или отрицания выводов комиссии.

В ноябре 2018 г. токийская прокуратура арестовала Карлоса Гона по обвинению в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. По версии следствия, он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. В апреле Гона перевели под домашний арест под залог в 500 млн иен ($4,5 млн). Гон не признал вину.

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Политика
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IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Ведомости
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил ТАСС глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен. Решение было принято на заседании совета IAAF единогласно. Таким образом, на чемпионате мира в Катаре (пройдет с 27 сентября по 6 октября) российские легкоатлеты выступят в нейтральном статусе.

ВФЛА лишилась членства в IAAF в ноябре 2015 г. из-за нарушения антидопинговых правил. Международная ассоциация обвинила российских легкоатлетов в систематическом употреблении допинга. Из-за этого российская сборная выступила на Олимпиаде-2016 в Бразилии в усеченном составе, а до Олимпиады-2018 в Пхенчхане российских спортсменов допустили только под нейтральным флагом.

В начале июня The Times со ссылкой на источники сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио из-за допингового скандала в отношении российского легкоатлета Данила Лысенко, который занимается прыжками в высоту. 22 сентября Всемирное антидопинговое агентство предоставило России три недели на то, чтобы объяснить ситуацию с возможной подделкой данных Московской антидопинговой лаборатории.

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Технологии
Новости

Snapchat собирал отчет о Facebook под названием «проект Волан-де-Морт»

Ведомости
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Команда юристов Snapchat годами собирала информацию о Facebook, а этот документ назывался «проект Волан-де-Морт». Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, в этом отчете хранилась информация о том, как Facebook пытается помешать развитию Snapchat. К примеру, Instagram (принадлежит Facebook) пытался препятствовать распространению в своем приложении Snapchat.

Snapchat сотрудничает с Федеральной торговой комиссией США в рамках расследования антимонопольного дела в отношении Facebook, отмечает WSJ. По данным источника издания, руководство Facebook уже начало беспокоиться по поводу того, что говорят конкуренты властям, и пытается наладить отношения с другими компаниями в Силиконовой долине.

Волан-де-Морт – один из главных персонажей серии книг про Гарри Поттера.

Бизнес
Новости

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair подал заявку на полеты в Россию

Ведомости
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Три европейские авиакомпании-лоукостеры – венгерская Wizzair, ирландская Ryanair и британская EasyJet – подали заявки на полеты из петербургского аэропорта «Пулково». Об этом рассказал РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор «Пулково») Леонид Сергеев.

По его словам, в августе 2019 г. лоукостеры предоставили планы маршрутных сетей для полетов из «Пулково», в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха», позволяющую авиакомпаниям перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. Сергеев отметил, что заявку на полеты из Петербурга в США подавала еще одна авиакомпания из СНГ, ее название он не сообщил. ВВСС уже направили в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны. По словам Сергеева, переговоры с министерством будут продолжаться.

За счет этих лоукостеров к 2025 г. планируется привлечь в Петербург до 6 млн дополнительных туристов в год, отмечает Сергеев. По данным оператора «Пулково», за 2018 г. за рубеж из Петербурга летали 7 млн пассажиров , за первое полугодие 2019 г. – 3,2 млн пассажиров, рассказал Сергеев. Он уверен, что введение «открытого неба» позволит не только увеличить приток туристов в Санкт-Петербург, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок.

В этом году лоукостер «Победа» (100% принадлежит «Аэрофлоту») прекратила международные полеты из Санкт-Петербурга. Причиной отмены международных рейсов стал конфликт с пограничной службой аэропорта, произошедший еще в январе.

Бизнес
Новости

«Газпром нефть» передаст часть АЗС в управление своим сотрудникам

Ведомости
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«Газпром нефть» передаст в управление сотрудникам часть заправочных станций. Об этом рассказал директор по региональным продажам компании Александр Крылов в интервью журналу «Газпром», сообщает РБК.

По словам Крылова, такое решение принято для мотивации и роста рентабельности сотрудников: «Мы привлекаем к управлению станцией независимых предпринимателей, как правило, собственный персонал. Сотрудник чувствует личную ответственность за рост рентабельности конкретной АЗС и уже выступает индивидуальным предпринимателем». Речь идет о 411 АЗС.

По данным на конец июня 2019 г., «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 г. планирует передать еще 132 объектов (всего у компании 1237 заправок). Компания использует партнерские модели управления АЗС уже несколько лет, передавая управление заправками ритейлерам, дилерам и партнерам. Это позволяет сокращать издержки, повышая эффективность АЗС, отметил Крылов.

Работа с ритейлером предполагает, что АЗС управляет нетопливный ритейлер, зарабатывающий на продаже сопутствующих товаров. По этой модели «Газпром нефть» сотрудничает со Stopexpress. В начале 2018 г. магазины под брендом Stopexpress стали открываться на заправках «Газпром нефти» в Москве и Петербурге. При работе с профессиональными дилерами они получают топливо «Газпром нефти» и бренд. Драйвером роста является реализация нефтепродуктов, рассказал Крылов. По его словам, подобные форматы станций распространены в США, где около 80% топлива продается при магазинах.

В 2013 г. компания «Лукойл» объявила о том, что готова отдать часть своих АЗС под управление дилерам. Участниками программы стали как юридические лица, так и частные предприниматели.

Политика
Новости

Президент ОКР прокомментировал ситуацию с данными о допинг-пробах россиян

Ведомости
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не исключил вероятность возможного отстранения россиян от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио из-за допингового скандала. Его обращение опубликовано на сайте ОКР.

Ситуация очень серьезная, судя по тому, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил Поздняков. Он отметил, что было потрачено много усилий для возвращения доверия международного спортивного сообщества: «Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем».

За три недели России необходимо либо опровергнуть подозрения WADA в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории, напомнил Поздняков. Он выразил надежду, что уполномоченные заниматься данной проблемой «оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны WADA вопросы, и дадут убедительные ответы».

22 сентября WADA предоставило России три недели на то, чтобы объяснить ситуацию с возможной подделкой данных Московской антидопинговой лаборатории. 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию заподозрили в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. На следующий день издание The Telegraph узнало, что если информация о манипуляциях с пробами подтвердится, российскую сборную могут отстранить от следующих Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 г. в Токио.

Бизнес
Новости

РЖД начала предупреждать об изменениях в расписании поездов при помощи sms

Ведомости
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РЖД начала оповещать пассажиров при помощи sms-сообщений об изменениях в расписании движения поездов дальнего следования, говорится на сайте компании.

Компания рекомендует пассажирам оставлять свои контактные данные при покупке билета. Услуга оповещения предоставляется бесплатно. «На оставленный номер телефона будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет, в случаях форс-мажора», – отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, при оформлении билета на сайте РЖД номер телефона и согласие на оповещение указываются на этапе ввода данных. Пассажирам, пользующимся мобильным приложением «РЖД пассажирам», при оформлении билетов следует перейти в пункт меню «Мои пассажиры», выбрать раздел «Контакт» и указать номер телефона.

С 8 декабря на маршруте Москва – Санкт-Петербург будут запущены регулярные рейсы (раз в день в обе стороны) с использованием пассажирских поездов «Ласточка», заявлял ранее представитель РЖД. Ставить поезда «Ласточка» на этот маршрут РЖД начала летом 2019 г., но, как правило, их использовали только в праздничные и выходные дни, уточнял представитель компании.

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Бизнес
Новости

«Мегафон» исключил из совета директоров независимых представителей

Ведомости
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Акционеры оператора связи «Мегафон» на внеочередном собрании утвердили семь директоров в новый состав совета, говорится в раскрытии компании. По решению акционеров совет директоров покинули два независимых представителя: сооснователь и председатель совета директоров 3 step IT Group Oy Яркко Армас Вейалайнен и Харри Ээрик Копонен. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

В прежний совет директоров входили девять представителей. Остальных членов совета директоров переизбрали. Это руководитель дирекции по развитию и управлению телекоммуникационными активами USM Management Максим Анипкин и несколько топ-менеджеров этой компании: замгендиректора по экономике и финансам компании Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами Александр Есиков, советник исполнительного директора Игорь Иванов, руководитель дирекции по корпоративному управлению компании Антон Рыбалкин. Кроме того, в совет директоров входят экс-операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова и управляющий директор по стратегии и организационному развитию оператора Наталья Чумаченко.

Основной владелец «Мегафона» – USM Holdings Алишера Усманова (он владеет 56,3% акций оператора через подконтрольную ему «АФ телеком холдинг»). В прошлом году «Мегафон» объявил, что статус публичной компании перестал быть для нее приоритетом. Публичность мешает компании проводить рискованные сделки, вступать в экспериментальные партнерства, связанные с новыми продуктами и технологиями, активнее сотрудничать с госкорпорациями и т. д., объяснял «Ведомостям» исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

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