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Польша отказалась выдать России банкира из-за его членства в «Свидетелях Иеговы»

Суд в Польше отказался выдавать России бывшего вице-президента по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, передает местный телеканал TVP Info.

Обосновывая решение, судья заявила, что выдача Алексеева юридически недопустима в свете норм польского и международного права. Она сослалась на данные правозащитных организаций, которые заявляют, что к задержанным в России применяется физическое насилие. Неблагоприятным для Алексеева фактором является то, что он – член «Свидетелей Иеговы», которых в России преследуют, арестовывают и приговаривают к многолетним срокам, подчеркнула судья.

Организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и запрещена в России. В сентябре госдепартамент США ввел санкции против двух следователей в Сургуте, которые, по данным ведомства, применяли пытки в отношении членов этой организации.

Алексеева задержали в Польше в феврале, о чем писал РБК со ссылкой на источники. В России он был заочно арестован в мае 2017 г. по обвинению в растрате или хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как писал «Коммерсантъ», вначале его объявили в федеральный розыск, но выяснилось, что он скрылся за границей, после чего был инициирован его розыск по линии Интерпола.

Как свидетельствуют материалы дела, в 2014 г. Алекссев вступил в организованную группу, которую создали председатель правления Пробизнесбанка Александр Железняк и президент банка Сергей Леонтьев. С сентября 2014 г. по июль 2015 г. банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб., выдавая кредиты фиктивным компаниям, перечислили эти деньги на подконтрольные им компании и аккумулировали на счетах коллекторского агентства «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.

Железняк и Леонтьев также объявлены в международный розыск.

Пробизнесбанк был опорным банком финансовой группы «Лайф». ЦБ лишил его лицензии в августе 2015 г. В том же году Пробизнесбанк был признан банкротом.