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Суд отменил приговор бывшему губернатору Еврейской автономной области

Суд Еврейской автономной области отменил приговор бывшему губернатору региона Александру Винникову, который в июле был приговорен к условному сроку за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Степана Гурского. Дело Винникова направлено на новое рассмотрение.

По словам защитника, решение первой инстанции было отменено как незаконное. Дело будет пересматривать тот же Биробиджанский районный суд, но в ином составе, добавил адвокат. Он отметил, что до пересмотра его подзащитный останется под подпиской о невыезде.

В отношении Винникова было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК). Поводом послужили результаты проверок Федеральной службы безопасности и Федеральной антимонопольной службы. По версии следствия, в 2014–2015 гг. Винников вместе с заместителем начальника управления здравоохранения областного правительства и гендиректором местной компании склонил руководителя управления к закупкам на фиктивных торгах медицинского оборудования для онкологического диспансера по завышенной стоимости. Ущерб от их действий оценивается на сумму более 24 млн руб.

В середине июля Биробиджанский районный суд приговорил Винникова к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на три года. Вину бывший губернатор не признал, его защита обжаловала приговор, попросив оправдать политика. Обвинение просило для Винникова четыре года колонии общего режима.

После того как экс-губернатору был вынесен приговор, Генпрокуратура обжаловала его, сочтя слишком мягким. Винников возглавлял Еврейскую автономную область с 2010 по 2015 г.