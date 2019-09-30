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Зеленский уволил секретаря совета безопасности Украины

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк отправлен в отставку, говорится в указе, который подписал президент страны Владимир Зеленский.

Данилюк сам подал в отставку 27 сентября, не уточняя причин. Он занимал эту должность с 28 мая 2019 г. До этого в предыдущем правительстве Данилюк занимал должность министра финансов, которой он лишился в 2018 г. из-за конфликта с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

Как отмечало украинское издание «Новое время», причиной отставки Данилюка являются попытки других лиц влиять на принятие им решений. У него не сложились отношения с Андреем Богданом, руководителем офиса президента, а также с Игорем Коломойским, украинским олигархом, желавшим увеличить свое влияние на политику страны и получить компенсацию за национализацию принадлежавшего ему Приватбанка.

Отставка секретаря СНБО уже третья за последние несколько дней в среде высших украинских чиновников. 24 сентября в отставку подал руководитель нацполиции Украины Сергей Князев, находившийся на этом посту с 2017 г. Также со своего поста решил уйти и и. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.