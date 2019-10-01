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Раненный возле проходной CК полковник умер в больнице

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета (СК), раненный при нападении возле проходной ведомства в Техническом переулке в Москве, умер в реанимации НИИ Склифосовского, сообщил СК.

По данным издания Baza, во время нападения пострадал полковник Владислав Капустин. Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил «Ведомостям», что пострадал именно он. Капустин занимался организацией приема граждан.

«Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось», – отмечается в сообщении. В центральном аппарате СК России возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

С нападавшим работают следователи, проводится его допрос, отмечается в сообщении ведомства. По предварительным данным, задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В СК отметили, что задержанный «проявил неадекватность поведения», в ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния.

По данным «Интерфакса», нападение совершил 39-летний житель Санкт-Петербурга по имени Сергей Григорьев. Он неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами и в момент нападения на сотрудника правоохранительных органов был в состоянии психического возбуждения.