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ЕАЭС и Сингапур создадут зону свободной торговли

Главы государств ЕАЭС и премьер Сингапура Ли Сянь Лун в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета подписали соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета, его слова приводит ТАСС.

«Это уже вторая страна наряду с Вьетнамом, с которой у нашего союза будет соответствующее соглашение», – заявил Токаев. Он добавил, что стороны прорабатывают вопросы торгово-экономического сотрудничества с Ираном. «Совместно с нашими иранскими партнерами мы сможем полноценно реализовать потенциал временного соглашения о свободной торговле с Ираном, которое вступает в силу 27 октября», – уточнил президент Казахстана.

В ходе церемонии было также подписано рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром, передает «РИА Новости».

ЕАЭС и Сингапур начали консультации о возможности заключения соглашения еще в 2015 г. В сентябре министр по торговле евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина заявляла, что зона свободной торговли с Сингапуром будет иметь сложную форму и затронет не только товары, но и торговлю услугами и инвестициями. «В результате этой специфики у нас будет пакет из семи разных соглашений», – уточняла она. Цель соглашений – упрощение процедур и снижение пошлин в тех товарных сегментах, по которым бизнес ЕАЭС хочет выходить на рынки третьих стран.