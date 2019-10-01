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СМИ сообщили об отставке директора ФСИН

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко ушел в отставку, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Об этом же сообщает и РБК со ссылкой на проект указа, который есть в распоряжении издания.

Кроме того, информацию об отставке Корниенко РБК подтвердила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Увольнение Корниенко связано с его возрастом, поясняет источник «Интерфакса». В понедельник, 30 сентября, Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе. На официальном сайте ФСИН Корниенко на момент написания материала по-прежнему был указан директором.

Корниенко возглавил ФСИН в 2012 г. До 2001 г. он служил в органах государственной безопасности, с 2001по 2002 г. он был заместителем директора ФСО, с 2002 по 2012 г. возглавлял Государственную фельдъегерскую службу. Корниенко – генерал-полковник и кандидат юридических наук.