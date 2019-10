NASA ведет переговоры о местах на «Союзах» для полетов к МКС

Технологии

Меган Маркл подала в суд на Daily Mail

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на британское издательство Associated Newspapers (Daily Mail, Metro, Mail on Sunday и др.) из-за незаконной публикации ее личного письма. Об этом говорится в официальном заявлении ее мужа принца Гарри.

Принц Гарри отмечает, что его жена стала жертвой британских таблоидов. «Я потерял свою мать и я вижу, как сейчас моя жена становится жертвой этих же мощных сил», – приводятся в сообщении его слова. По мнению герцога Сассекского, безжалостная кампания, которую ведут таблоиды против его жены, усилилась за последний год.

Поводом для иска стала статья в Mail on Sunday, опубликованная в воскресном издании газеты Daily Mail, уточнет Financial Times. В этом материале издание опубликовало выдержки из письма Маркл к своему отцу Томасу Марклу. Представитель Mail on Sunday заявил, что газета будет продолжать поддерживать опубликованный материал.

Представлять интересы Маркл в суде будет Schillings. Среди клиентов компании была, к примеру, Джоан Роулинг.

Мать принца Гарри, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в Париже в августе 1997 г. Расследование французских властей установило, что водитель автомобиля, в котором находилась принцесса Диана, потерял управление. Однако многие обвиняли в ее смерти преследование папарацци. «В последние годы Диану окончательно довели папарацци и желтая пресса», – цитировало BBC графа Спенсера, брата принцессы Уэльской.

