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NASA ведет переговоры о местах на «Союзах» для полетов к МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет переговоры с «Роскосмосом» о закупке дополнительных мест на кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию после весны 2020 г. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максима Харламова.

В 2011 г. американскую многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle вывели из эксплуатации. После этого экипажи на МКС доставляли только российские корабли «Союз». В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от Boeing.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Источник агенства в ракетно-космической отрасли сообщал, что старт первого корабля Starliner без экипажа запланирован на 28 октября, но срок могут перенести на более поздний.

В августе генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявлял журналистам, что полеты европейских космонавтов на МКС могут продолжать осуществляться на российских кораблях «Союз», если будет достигнута соответствующая договоренность с «Роскосмосом». До этого руководитель постоянного представительства Европейского космического агентства в Москве Рене Пишель заявил о прекращении полетов на «Союзах» и дальнейшем использовании американских кораблей.