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Трамп назвал процедуру импичмента государственным переворотом

Президент США Дональд Трамп назвал процедуру его импичмента, запущенную членами американской демократической партии, государственным переворотом. Об этом он написал в Twitter.

«Я прихожу к выводу, что то, что происходит [в США], это не импичмент, а госпереворот. Он проводится с намерением отобрать у народа власть, голос, свободы, вторую поправку, религию, армию, стену на границе, а также права, которые даны им Богом как гражданам Соединенных Штатов Америки», – подчеркнул Трамп.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа в конце сентября.

Это произшло после скандала с разговором между американским президентом и украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшимся в июле. Трампа заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал запуску расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.

Белый дом опубликовал расшифровку разговора. Во время него Трамп упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины, назначенный им, изучит эту ситуацию.