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Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала расшифровку его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года. Она размещена на сайте Белого дома.

На документе поставлена печать «рассекречено». В нем указывается, что разговор продлился полчаса.

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Экс-руководитель Danske Bank в Эстонии найден мертвым

Ведомости
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Эстонская полиция в среду обнаружила тело экс-гендиректора местного филиала Danske Bank Айвара Рехе. Он руководил им в 2006-2015 гг. Как раз в этот период через эстонское подразделение Danske Bank было выведено 200 млрд евро из России и других стран СНГ, и предполагается, что значительная часть операций могла быть связана с отмыванием денег.

Рехе исчез в понедельник утром: он вышел из дома в Таллине и не вернулся. Семья сообщила об этом в полицию, которая нашла его только в среду утром неподалеку от дома. Полиция предполагает, что Рехе покончил с собой, так как отсутствуют признаки насилия или того, что это был несчастный случай, пишет The Wall Street Journal. Полиция отказалась раскрывать другие детали и заявила, что расследования не будет.

Скандал с отмыванием денег в Danske Bank разгорелся в 2018 г. и стал одним из крупнейших в мире. Расследования в связи с этим, в том числе уголовные, ведут власти Дании, Эстонии, Великобритании, Франции и США. Тогдашнему гендиректору банка Томасу Боргену из-за этого скандала пришлось уйти в отставку, а в мае датская прокуратура предъявила обвинения ему и еще девяти бывшим менеджерам Danske Bank.

Прокуратура Эстонии тоже предъявила обвинения в отмывании денег ряду топ-менеджеров Danske Bank в декабре 2018 г. Но Рехе был в этом деле свидетелем, а не подозреваемым, пишет Reuters. Тем не менее, весной в интервью эстонским СМИ Рехе говорил, что чувствует себя ответственным за скандал.

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Два мандата в Хабаровском заксобрании обошлись единороссам в 80 млн рублей

Ведомости
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Хабаровское региональное отделение «Единой России» отчиталось о расходовании средств на выборы в заксобрание региона. На кампанию партия потратила 80 млн руб., следует из отчета. Самые большие расходы — на оплату печатных и иных агитационных материалов (19,5 млн руб.) и на расходы, непосредственно связанные с проведением кампании (57,7 млн руб.), говорится в отчете.

С 2018 г. краем руководит представитель ЛДПР, бывший депутат Госдумы Сергей Фургал. Итоги выборов в заксобрание 8 сентября 2019 г. оказались провальными для единороссов: партии досталось два мандата из 36. Эти депутаты прошли по партийным спискам, всего в общекраевом списке было 53 кандидата-единоросса. Данные о расходах ЛДПР, которая провела сразу восемь депутатов по списку и выиграла все одномандатные округа, избирком пока не публиковал.

Стандартная цена кампании — 5-7 млн руб., расходы могут расти при возрастании накала борьбы, сказал «Ведомостям» партийный технолог. Близкий к администрации региона собеседник «Ведомостей» утверждает, что суммарно расходы «Единой России» в регионе на кампанию составили более 200 млн руб.: включая расходы на местные выборы и довыборы депутата Госдумы, где кандидат-единоросс Вера Цыганова также проиграла.

В руководстве «Единой России» информацию о сводных расходах на выборы в крае не комментируют.

В одномандатных округах кандидаты в основном сами занимались своим финансированием, говорит собеседник «Ведомостей». «Изначально многие на выборах в заксобрание планировали выиграть на договоренностях с губернатором, надеясь, что он окажет поддержку согласованным им ранее кандидатам. Но у губернатора изначально был свой план, который заключался в монополизации власти ЛДПР, — сказали в руководстве "Единой России".- В регионе уникальная общественно-политическая ситуация и уникальное отношение к власти, которого нет нигде. Фургал — губернатор, но в качестве власти не воспринимается». Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» считает, что ситуация изначально была сложной для партии: «Нынешние выборы у Фургала начались не с момента выдвижения против единоросса Шпорта в 2018 г., а на следующий день после того, как народ «уволил» Шпорта. По сути Фургал начал с чистого листа, с нуля. И любое действие, которое отличает его от прошлой власти, вызывает восторг. Он выехал в район — молодец, обнялся с бабушкой — молодец. И он играет в политику, продолжает быть депутатом. А власть, которую в регионе не любят, — это ГАИ, это приставы, это федералы, бизнес. И партия это все вмещала в себя и олицетворяла». 

В таких условиях что-то сделать невозможно, утверждают в «Единой России», но у партии  нет практики отказа от участия в выборах, но она проведёт планомерную перезагрузку после единого дня голосования. 

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Технологии
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Ученые начали использовать редактирование генов для спасения бананов

Ведомости
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Австралийские ученые используют инструмент редактирования генов CRISPR для спасения самого популярного сорта бананов кавендиш, сообщает Nature. Правительство Колумбии подтвердило, что этот сорт убивает грибок, известный как TR4, отмечает издание.

На сорт кавендиш приходится 99% мировых поставок бананов, отмечает Nature. По данным New York Post, ежегодно во всем мире экспортируется около 17 млн т бананов и почти все они этого сорта. Многие ученые опасаются, что ситуация может повлиять на некоторых из основных экспортеров фрукта в Южной Америке, например в Эквадоре. Это может означать переход на более мелкие фермы, что приведет к росту цен на бананы.

Команда из Австралии встроила в сорт кавендиш ген диких бананов. Сейчас модифицированные бананы тестируют в полевых условиях. По словам фитопатолога из Университета Флориды в Хомстеде Рэнди Плоеца, использование обычных методов для выработки устойчивости бананов к грибку невозможно, так как сорт стерилен и размножается клонированием. Единственный способ спасти кавендиш – настроить свой геном, сказал он. Плоец планирует обратиться к австралийским регуляторам за разрешением на продажу трансгенного банана после окончания исследования в 2021 г. Однако он не исключает, что продажа таких бананов может стать проблемой, так как генетически модифицированные культуры уже давно сталкиваются с общественным давлением во всем мире, особенно в Европе, сказал ученый.

TR4 способен оставаться в почве до 30 лет. Это помогло ему медленно распространиться по всему миру, вероятно, за счет почвы или загрязненного оборудования, пишет Nature. Грибок начал уничтожать банановые культуры в 1990-х гг. в Азии, прежде чем вторгся в Австралию, страны Ближнего Востока и Африки. Теперь TR4 дошел до Америки. По данным исследователей, в ближайшие несколько десятилетий кавендиш может быть полностью уничтожен.

Новости СМИ2
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Политика
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Bloomberg узнал об участии ЧВК Вагнера в боях в Ливии

Ведомости
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Наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в начале сентября начали участвовать в боях в Ливии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, речь идет о более чем 100 наемниках, которые прилетели в Ливию в первую неделю сентября. Они поддерживают руководителя Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

Человек, которого Bloomberg называет «командующим наемниками», подтвердил, что они участвуют в боях в Ливии. Некоторые из них уже были убиты, рассказал он. О погибших в Ливии россиянах официально не сообщалось.

ЧВК Вагнера связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваром [российского президента Владимира] Путина». Пригожин на запрос о комментарии не ответил. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль не располагает информацией о наемниках в Ливии. Представитель Ливийской национальной армии заявил, что ни российских, ни каких-либо иных зарубежных бойцов в ее рядах нет.

Прибытие наемников совпало по времени с эскалацией конфликта в Ливии, отмечает Bloomberg: Хафтар пытается обрести контроль над ситуацией перед международными мирными переговорами по Ливии, запланированными на октябрь. Россия дистанцируется от ливийской администрации в Триполи, поддерживаемой ООН, и ожидает, что Хафтар получит преимущество в конфликте, сообщил Bloomberg человек, близкий к российскому правительству.

Российские чиновники также надеются, что в будущем в Ливии среди руководителей, хотя и не лидером, будет сын Муаммара Каддафи, отметил собеседник издания. Ранее Bloomberg писал о контактах российских властей с сыном Каддафи – Саифом аль-Исламом. МИД эту информацию не опровергал.

В июле Bloomberg писал, что в Ливии задержали двоих россиян, которые пытались повлиять на выборы в стране. Кремль сообщал, что «предпринимаются необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания».

Новости СМИ2
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Бизнес
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IKEA начнет принимать мебель для переработки

Ведомости
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Магазины IKEA в России начнут принимать мебель, которую потом будут отправлять на переработку или благотворительность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора IKEA в России Понтуса Эрнтелла.

«Эта мебель будет либо передаваться на вторичное использование нуждающимся, либо перерабатываться для производства новых товаров на нашей фабрике в Великом Новгороде», – сказал Эрнтелл.

По его словам, это будет первый в России проект по приемке мебели на переработку. Он начнется в Санкт-Петербурге, сроки запуска проекта в других городах Эрнтелл не раскрыл. Сдать можно будет любую мебель, не только купленную в IKEA. Эрнтелл напомнил, что в IKEA также можно сдать лампочки, батарейки и текстиль.

В прошлом году все магазины IKEA в России начали принимать постельное белье, которое также отправляют на переработку или благотворительность. За сдачу постельного белья можно получить скидку в 15% на новый комплект.

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Политика
Новости

Суд продлил арест фигурантам «московского дела» Жукову и Раджабову

Ведомости
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Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца арест фигурантам дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК) на акции 27 июля Егору Жукову и Самариддину Раджабову, сообщает «Медиазона». Жукова обвиняют в публичных призывах к экстремизму, он останется под домашним арестом до 27 декабря. Раджабова – в участии в массовых беспорядках, также ему инкриминируется покушение на насилие в отношении представителя власти из-за якобы брошенной в сторону полицейских бутылки. Он до того же времени останется в СИЗО. Свою вину Жуков и Раджабов не признают.

В ходе судебного заседания адвокат Раджабова Анри Цискаришвили просил избрать более мягкую меру пресечения. По его словам, термин «массовые беспорядки» постепенно исчезает из материалов дела. В ходе предварительного следствия собраны доказательства участия Раджабова в несогласованной акции, но каким образом это образует состав преступления, следствие не поясняет, сообщил адвокат. Адвокат Жукова Илья Новиков просил отпустить своего подзащитного под залог в 1 млн руб. Он заявил, что видео, которое стало поводом для возбуждения в отношении Жукова дела по экстремистской статье, отправили на экспертизу еще в рамках дела о массовых беспорядках. Процессуально это было совершенно незаконно, считает адвокат.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция против действий избиркомов, отказавшихся регистрировать оппозиционеров на выборах в Мосгордуму. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Егор Жуков – студент Высшей школы экономики (ВШЭ). Его задержали 2 августа. 3 сентября суд отпустил его под домашний арест. В тот же день следователи прекратили его преследование по статье о массовых беспорядках, предъявив обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете.

Финансы
Новости

Мораторий на досрочные переходы граждан между НПФ может составить три-пять лет

Ведомости
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Мораторий на досрочные переходы граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР) может составить три-пять лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление первого зампредседателя Центробанка Сергея Швецова.

«Мы и ПФР, который отвечает за администрирование переходов, следим, проводим еженедельные совещания по этому поводу. Законодательство изменилось, но мы, тем не менее, сохраняем скептическое отношение к самому инструменту досрочного перехода», – пояснил Швецов в кулуарах конференции Национальной финансовой ассоциации «Рынок ПФИ». По его словам, ЦБ и Минфин договорились подготовить поправки, предусматривающие «некий период на срок от трех до пяти лет, когда доступны будут только срочные переводы». Помимо этого регулятор предлагает упорядочить саму систему переводов. По мнению Швецова, граждане «не очень понимают», для чего совершается переход и что они теряют. Сейчас наступает пятилетний период, когда сумма накопленных процентов максимальна, добавил он.

Согласно законодательству России, при досрочном переходе (чаще одного раза в пять лет. – «Ведомости») гражданин теряет инвестиционный доход, накопленный с момента прошлого перехода. В 2018 г. вступил в силу закон о переходах, обязывающий НПФ предупреждать граждан о потерях при таком переходе.

Ранее ЦБ сообщил о получении рекордного числа жалоб от россиян на НПФ по итогам переходных кампаний 2016–2017 гг. Большинство граждан жаловались на незаконный перевод накоплений из одного фонда в другой или на удержание средств фондом, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Депутаты предложили отменить комиссии за снятие наличных в чужих банкоматах

Ведомости
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Депутаты во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение в Госдуму поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Они предложили запретить банкам взимать комиссии за снятие наличных с дебетовых карт без овердрафта в чужих банкоматах и отделениях, а также за денежные переводы на карты другого банка. Поправки коснутся только операций в рублях и только дебетовых карт.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, прибыль банков в 2018 г. составила 1,34 трлн руб. На комиссионные доходы банков пришлось 24% этой прибыли, а чистый процентный доход кредитных организаций составил 67%. Чистая процентная маржа банков выросла в прошлом году на 0,5% и составила 4,5%. «В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций», 73% из которых контролируются государством, банки «могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики», объясняют авторы законопроекта необходимость новации.

По данным ЦБ, на 1 июля 2019 г. в России было эмитировано около 275,6 млн платежных карт, из них 239,4 млн – дебетовые. За первое полугодие россияне сняли с карт средства на сумму около 13,4 трлн руб., а оплатили товаров и услуг почти на 14,8 трлн руб.

Для банков подобная инициатива может обернуться колоссальными потерями, предупреждает президент АРБ Гарегин Тосунян. «Речь идет о миллиардах рублей», – согласен представитель «Тинькофф банка». По его словам, сейчас за снятие наличных с карты чужого банка банк-эквайер получает доход, а эмитент платит комиссию за эту операцию. Законодатели предлагают запретить снимать комиссию за такие операции с клиента, но оставить возможность эквайеру на этом зарабатывать. Аналогичная ситуация с переводами по номеру карты: в этом случае доход будет получать платежная система. «В случае принятия законопроекта банки будут придумывать механизмы компенсации таких потерь или просто запретят снимать наличные в чужих банкоматах», – заключает представитель «Тинькофф банка».

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Недвижимость
Новости

Владелец земли под ЖК «Филатов луг» оспорил запрет на строительство

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск компании «Молин групп» о признании недействительным решения Росавиации об аннулировании согласования строительства жилого комплекса «Филатов луг» в деревне Картмазово, находящейся в нескольких километрах от аэропорта «Внуково», передает «РИА Новости». В пресс-службе компании «Инград», реализующей проект «Филатов луг», подтвердили «Ведомостям» данную информацию.

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Бизнес групп» по «Филатову лугу» о признании недействительным представления транспортного прокурора об устранении нарушений воздушного и градостроительного законодательства. «Суд полностью удовлетворил требования и признал представление прокурора незаконным», – уточнили в «Инграде». Строительство жилого комплекса, несмотря на судебные разбирательства, не прерывалось, отметили в компании.

Разрешение на строительство «Филатова луга» девелопер получил в 2017 г. В решении столичной градостроительно-земельной комиссии сказано, что в Картмазове «Молин групп» владеет 35,4 га. Еще в 2016 г. она передала участок в аренду ООО «Бизнес групп», которое входит в «Инград». В Картмазове можно построить микрорайон на 520 000 кв. м, из которых 364 000 кв. м – жилье.

«Инград» является одним из крупнейших подмосковных застройщиков. Общий портфель компании оценивается в 2,2 млн кв. м, «Филатов луг» – один из самых масштабных проектов «Инграда», основным владельцем которого является концерн «Россиум» владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева. Около 18% компании находится в собственности у ГК «Регион».

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Бизнес
Новости

Мордашов передал сыновьям контроль над золотодобывающей компанией Nordgold

Ведомости
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Миллиардер Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите контроль над золотодобывающей Nordgold, следует из проспекта компании к размещению еврооблигаций, который был распространен 25 сентября.

Согласно указанной там информации, 99,94% акций Nordgold принадлежат зарегистрированной на Кипре Ocean Management Limited. Ее материнской компанией является Unifirm Limited, 35% которой через Rayglow Limited принадлежат Алексею Мордашову, остальные 65% KN-Holding LLC, собственниками которого на паритетной основе являются Кирилл и Никита Мордашовы.

В феврале «Ведомости» выяснили, что Алексей Мордашов намерен отдать 65% Nordgold стоимостью $850–900 млн своим сыновьям – 19-летнему Кириллу и 18-летнему Никите. По словам представителя бизнесмена, они оба сейчас учатся в России на гуманитарных специальностях.

Алексей Мордашов занимает второе место в списке богатейших россиян по версии Forbes. В 2019 г. журнал оценил его состояние в $18,7 млрд. Главный его актив 77% металлургического холдинга «Северсталь». Также ему принадлежат 100% крупнейшего в России энергомашиностроительного холдинга «Силовые машины» (выпускает турбины и котлы для электростанций), доли в Nordgold и туроператоре TUI.

Технологии
Новости

Viber планирует добавить возможность делать покупки внутри приложения

Ведомости
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Мессенджер Viber планирует добавить в приложение возможность совершать покупки. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал гендиректор компании Джамел Агауа.

В 2019 г. приложение запустило функцию покупок через приложение: в чатах есть возможность посмотреть каталог товаров от восьми партнеров (Farfetch, Ozon, «Спортмастер» и другие) и поделиться им. Однако возможности купить товары внутри приложения нет. «Пока идея в том, чтобы пользователи могли делиться интересными товарами, но возможности купить их внутри приложения нет. Скоро она появится. Наша команда ведет обсуждение с различными брендами, чтобы добавить еще больше контента. В Западной Европе этот раздел появится в ближайшее время», – сказал он.

Viber Media основана в 2010 г. в Израиле предпринимателями Тальмоном Марко и Игорем Магазинником. По их данным, на начальном этапе инвестиции в проект составили $20 млн. Во всем мире зарегистрировано более 1 млрд пользователей приложения, в России более 50 млн активных пользователей. Приложение доступно в 193 странах, главный офис расположен в Люксембурге.

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