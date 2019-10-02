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Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Ведомости
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Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность обнародования стенограмм его разговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». «Мы не против. Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа», — сказал российский лидер на форуме «Российская энергетическая неделя». «Прежняя моя жизнь научила меня, что любой мой разговор может быть опубликован», — добавил он. По мнению Путина, все же есть «вещи, которые должны быть закрытыми и все».

Ранее, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Поводом для публикации стала появившаяся в СМИ информация о том, что Трамп во время беседы с Зеленским мог просить о расследовании в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Позже CNN и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента приняла меры для ограничения доступа к переговорам Трампа с Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

29 сентября председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил о желании Конгресса выяснить содержание переговоров Трампа и Путина. Это необходимо, чтобы понять, подрывает ли президент США в разговорах с лидерами других стран безопасность США, говорил Шифф. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российско-американские отношения никогда не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров будут обнародованы. 

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Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН

Ведомости
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Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы. Трансляция выступления президента велась на сайте Российской энергетической недели (РЭН), где он выступил на пленарной сессии.

«То, что молодые люди — подростки — обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и очень хорошо, их, безусловно, нужно поддержать», — отметил Путин. Но, по его словам, когда их «кто-то использует в своих интересах», это достойно осуждения. По мнению Путина, Грете не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен, быстро развивается, и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции».

«А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, чего это стоит?» — задался вопросом президент. Он добавил, что нужно поддержать идеи, связанные с развитием возобновляемых источников энергии, но исходить из реалий.

Шведская экоактивистка Тунберг 23 сентября выступила с эмоциональной речью на саммите ООН в Нью-Йорке, посвященном проблеме климата. Она раскритиковала мировых лидеров (в зале присутствовали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон) за неспособность справиться с экологическим кризисом. «Мы стоим на пороге массового вымирания, и все, что вы можете обсуждать, – это деньги и вечный экономический рост», – сказала она. Рефреном в ее речи звучала фраза «Как вы смеете» (How dare you). Девочка добавила, что политики украли у нее детство. Выступление вызвало реакцию по всему миру: о нем, как и о самой Тунберг, говорили и писали не только СМИ и пользователи соцсетей, но и мировые лидеры. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter иронично назвал активистку «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Как Грета Тунберг прошла путь от «девочки-невидимки» до самой известной экоактивистки

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Новости

Путин пошутил о планах вмешаться в американские выборы в 2020 году

Ведомости
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Президент России Владимир Путин во время выступления на Российской энергетической неделе пошутил о вмешательстве в выборы в США, которые запланированы на 2020 г. Трансляция велась на сайте мероприятия.

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос Кира Симмонса, корреспондента NBC News. Присутствовавшие на мероприятии зааплодировали и засмеялись.

«У нас своих проблем хватает, – продолжил Путин. – Мы занимаемся решением внутренних проблем. И прежде всего нацелены на это. <...> Ну что нам вмешиваться в какие-то выборы в каких-то странах?»

США в 2018 г. обвинили российского бизнесмена Евгения Пригожина, называемого «поваром Путина», Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» и связываемое с Пригожиным, а также 12 сотрудников этого агентства во вмешательстве в американские президентские выборы, которые прошли в 2016 г. По данным США, Агентство интернет-исследований использовало социальные медиа и организовывало демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США». Против агентства и 13 россиян были введены санкции.

В конце сентября этого года США ввели первые санкции за вмешательство в промежуточные выборы, прошедшие в 2018 г. В рамках этого пакета минфин США ввел ограничительыне меры в отношении трех самолетов и одной яхты, которые, по данным ведомства, принадлежат Пригожину, а также добавил в санкционный список двух россиян, названных сотрудниками Агентства интернет-исследований.

Новости СМИ2
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Технологии
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FIFA выбрала российские телеканалы, которые покажут ЧМ по футболу в 2022 году

Ведомости
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Матчи чемпионата мира по футболу 2022 г., который пройдет в Катаре, будут показывать ВГТРК, «Первый канал» и «Матч ТВ». Об этом сообщает «Вести.Ru», входящий в ВГТРК.

Соглашение с FIFA заключило российское спортивное маркетинговое агентство «Телеспорт груп» от имени объединения национальных бродкастеров «2 СПОРТ 2». В последнее входят эти три телеканала.

«Ведомости» запросили у «Телеспорта» и вещателей информацию о стоимости прав и о том, как будут распределены матчи чемпионата.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Финансы
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Дворкович возглавил совет директоров «дочки» ВЭБа по венчурным инвестициям

Ведомости
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Бывший вице-премьер, ныне председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович возглавил совет директоров компании VEB Ventures (ООО «ВЭБ инновации»), говорится в сообщении компании. Решение было принято на заседании совета 1 октября.

В состав совета директоров вошли также директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко и основной акционер Qiwi Сергей Солонин.

ООО «ВЭБ инновации» было создано ВЭБом в 2017 г. для инвестиций в технологические компании. Компания «является единым окном для обращений в группу ВЭБ по вопросам поддержки инновационных проектов», указывалось на ее сайте. В июне компания поменяла название на VEB Ventures и стратегию. Теперь она планирует зарабатывать на инвестициях в компании через совместные венчурные фонды с корпорациями и другими рыночными игроками.

До 2024 г. VEB Ventures собирается инвестировать в венчурный рынок более 36,3 млрд руб. Она также намерена привлекать деньги партнеров: сначала они должны вкладывать 0,9 руб. на каждый вложенный VEB Ventures рубль, а к 2024 г. их доля в инвестициях должна вырасти до 1,5 руб. Минимальная доходность VEB Ventures должна составить 8% годовых, говорил «Ведомостям» гендиректор VEB Ventures Олег Теплов.

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Политика
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Ресторан «Армения» отсудил у оппозиционеров 241 000 рублей за акцию 27 июля

Ведомости
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Тушинский районный суд частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» к оппозиционерам, передает «Медиазона». С них решено взыскать 241 520 руб. Истец требовал от них возместить упущенную выгоду, поскольку из-за акции протеста 27 июля пришлось на весь день закрыть ресторан и отменить банкет. Всего ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской) требовало от оппозиционеров 551 847 руб.

Ответчиками выступали Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Ранее Коптевский районный суд частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги», взыскав с оппозиционеров 3,4 млн руб. за вытоптанные участниками акции газоны, поломанные кустарники и дополнительную уборку улиц. Тот же суд удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» о возмещении 1,2 млн руб. убытков, которые понесла организация из-за проведения акции 27 июля. Суд установил, что из-за не согласованной с властями города акции произошли задержки общественного городского транспорта. С оппозиционеров взыскали недополученные организацией средства, признав их организаторами мероприятия, поскольку они размещали призывы выйти в центр города в тот день в социальных сетях.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы со столичными властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.

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Политика
Новости

РБК назвал основного кандидата на пост директора ФСИН

Ведомости
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Основной кандидат на должность директора ФСИН – Вадим Баланин, начальник управления «Л» в этом ведомстве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к ФСИН.

По словам одного из собеседников издания, Баланин пришел во ФСИН в 2012 г. До этого он работал в управлении «М» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением Минюста, МЧС, МВД.

Управление «Л» во ФСИН – неформальное название ФКУ «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН», рассказал источник. Оно состоит из шести управлений и восьми отделов, его сотрудники занимаются техническим сопровождением оперативной деятельности ведомства, отметил собеседник.

Кандидатуру Баланина поддерживает генерал ФСБ Сергей Аппатов, занимающий сейчас пост заместителя руководителя Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, подчеркнул источник. В 2017 г. Алпатов возглавлял управление «М» в СЭБ ФСБ.

Источники РБК также сообщили, что временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель руководителя ведомства. Он же является одним из трех – помимо Баланина – кандидатов на должность директора ФСИН, пишет издание. Другие кандидаты на пост, по данным РБК, – Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН, и Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель директора Росгвардии.

Накануне, 1 октября, «Интерфакс» и РБК написали о том, что директор ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку. По данным «Интерфакса», ему исполнилось 65 лет, а это предельный возраст нахождения на службе.

Официально информация об отставке Корниенко не подтверждалась.

Бизнес
Новости

UCP Ильи Щербовича инвестировал в стартап по цифровизации нефтяных скважин

Ведомости
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Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича и фонд Rusnano Sistema SICAR, созданный «Роснано» и АФК «Система», решили инвестировать $5 млн в развитие компании – резидента «Сколково» «Геосплит», разработавшей технологию маркировки и диагностики горизонтальных нефтяных и газовых скважин, пишет РБК со ссылкой на представителей UCP и фонда.

По их информации, UCP и Rusnano Sistema SICAR принимают участие в инвестиционном раунде B, предполагающем вывод проекта на прибыль. UCP стала основным инвестором этого раунда. Rusnano Sistema SICAR еще в декабре 2017 г. инвестировал в стартап $1,5 млн в ходе первого инвестиционного раунда, став владельцем 14,5% компании. Таким образом, общий объем привлеченных инвестиций на данный момент составил $6,5 млн. Доли инвесторов в капитале стартапа после второго раунда представители компаний не раскрыли. По данным «СПАРК-Интерфакса» на 6 августа этого года, 100% «Геосплита» принадлежит «Геосплит холдингу», 69% которого находится в собственности у Татьяны Гурьяновой (супруга президента «Геосплита» Андрея Гурьянова).

«Средства инвестированы в компанию для развития международного бизнеса и реализации проектов по цифровизации разработки месторождений на основе данных маркерного мониторинга», – заявил РБК представитель «Геосплита». По его словам, среди российских компаний разработанную технологию применяют «Новатэк» и «Лукойл».

«Геосплит» представляет собой нефтесервисную компанию полного цикла, она разработала технологию маркерных внутрискважинных исследований для нефтегазовой индустрии. Эта технология используется для диагностики и мониторинга притока нефти и газа в скважинах и для интерпретации big data. Сама компания оценивает рынок исследований горизонтальных скважин в России в 20–25 млрд руб. в год.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп назвал процедуру импичмента государственным переворотом

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп назвал процедуру его импичмента, запущенную членами американской демократической партии, государственным переворотом. Об этом он написал в Twitter.

«Я прихожу к выводу, что то, что происходит [в США], это не импичмент, а госпереворот. Он проводится с намерением отобрать у народа власть, голос, свободы, вторую поправку, религию, армию, стену на границе, а также права, которые даны им Богом как гражданам Соединенных Штатов Америки», – подчеркнул Трамп.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа в конце сентября.

Это произшло после скандала с разговором между американским президентом и украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшимся в июле. Трампа заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал запуску расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.

Белый дом опубликовал расшифровку разговора. Во время него Трамп упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины, назначенный им, изучит эту ситуацию.

Недвижимость
Новости

Роспотребнадзор добился закрытия 19 хостелов в Москве с начала года

Ведомости
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Роспотребнадзор с начала года добился через суд закрытия в Москве 19 хостелов, а за последние четыре года – более 130 хостелов, говорится в сообщении ведомства. Мини-гостиницы были закрыты из-за грубых нарушений требований санитарного законодательства, в том числе из-за размещения хостелов в квартирах жилых домов без их перевода в нежилой фонд и без создания отдельного входа.

В 2018 г. на основании судебных решений были закрыты 35 хостелов, в 2017 г. – 29 хостелов, в 2016 г. – 53 хостела, уточнило ведомство.

С 1 октября вступили в силу поправки в ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса России. Эти поправки ограничивают открытие гостиниц и хостелов в многоквартирных жилых домах. Владельцам хостелов необходимо переоформлять жилое помещение в нежилое. При этом, согласно поправкам, нежилым помещением в многоквартирном доме могут быть признаны только квартиры, находящиеся на первом и втором этажах при условии, что под ними расположено нежилое помещение. Помимо этого мини-гостиница должна иметь отдельный вход с улицы.

Разработка соответствующего законопроекта велась на протяжении четырех лет. Первую редакцию поправок отклонил Совет Федерации и предложил перенести срок вступления их в силу на 1 января 2020 г. После этого была созвана специальная комиссия, в которую вошли депутаты и сенаторы. 3 апреля комиссия достигла на заседании компромисса. Парламентарии и сенаторы решили, что поправки вступят в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

Ведомости
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Умер композитор Гия Канчели, сообщает грузинский телеканал «Имеди». Ему было 84 года.

По данным «Рустави 2», в последнее время Канчели тяжело болел и в августе проходил лечение в больнице. Жил он Бельгии, но в последнее время находился в Грузии, отмечает телеканал.

Канчели родился в 1935 г. Учился в Тбилиси – на геологическом факультете Тбилисского университета и Тбилисской консерватории. Был заведующим музыкальной частью Тбилисского театра имени Шоты Руставели и секретарем Союза композиторов Грузинской ССР.

Композитор писал музыку для фильмов Георгия Данелии, в частности для «Мимино», «Кин-дза-дза» и «Не горюй». Он автор и больших симфонических произведений. Написанная им в 1977 г. симфония In memoria Michelangelo («Памяти Микеланджело») принесла ему международное признание.

Технологии
Новости

«Мегафон» стал партнером производителя игр Blizzard

Ведомости
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Первым партнером «Мегафона» в рамках запущенного 2 октября портала «Мегафон игры» стал американский производитель игр Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard). Об этом сами компании сообщили «Коммерсанту».

Как рассказал представитель оператора, абоненты смогут покупать игры Blizzard, оплачивать доступ к принадлежащему ей сервису Battle.net со счета мобильного телефона. По его словам, в дальнейшем «Мегафон» планирует обеспечить бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах.

Это первое подобное сотрудничество для российской телеком-отрасли, подчеркнул представитель сотового оператора. В будущем, сообщил он, на «Мегафон игры» планируется привлекать и других крупных разработчиков и издателей. Зарабатывать оператор намерен на росте лояльности действующих абонентов, а также комиссии от продажи отдельных сервисов и услуг, добавил представитель.

Blizzard известна такими играми, как World of Warcraft и Overwatch, StarCraft, WarСraft, Diablo и Hearthstone. По данным агентства Newzoo, Activision Blizzard по итогам 2018 г. занимала пятое место по игровой выручке в мире с 6,9 $млрд. Она уступила Tencent, Sony, Microsoft и Apple.

Своих показателей в России Blizzard Entertainment не раскрывает.

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