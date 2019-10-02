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Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность обнародования стенограмм его разговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». «Мы не против. Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа», — сказал российский лидер на форуме «Российская энергетическая неделя». «Прежняя моя жизнь научила меня, что любой мой разговор может быть опубликован», — добавил он. По мнению Путина, все же есть «вещи, которые должны быть закрытыми и все».

Ранее, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Поводом для публикации стала появившаяся в СМИ информация о том, что Трамп во время беседы с Зеленским мог просить о расследовании в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Позже CNN и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента приняла меры для ограничения доступа к переговорам Трампа с Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

29 сентября председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил о желании Конгресса выяснить содержание переговоров Трампа и Путина. Это необходимо, чтобы понять, подрывает ли президент США в разговорах с лидерами других стран безопасность США, говорил Шифф. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российско-американские отношения никогда не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров будут обнародованы.