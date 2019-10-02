Политика

Новости

Памфилова заявила о невозможности избирательной реформы без политической

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о невозможности реформы избирательного законодательства без политических изменений. «Не может быть никакой реформы законодательства, – сказала Памфилова, выступая на заседании Научно-консультативного совета. – Я объясню почему. Кто-то слышал, чтобы власть инициировала какую-то реформу политическую? Какая же может быть реформа избирательного законодательства отдельно от политических процессов? Это не наша компетенция – вносить изменения в политическую повестку дня».

В то же время есть несколько аспектов, с которыми ЦИК может поработать. Речь идет о процедуре сбора и проверки подписей, которую нужно упростить и осовременить. «Нужно продумать, чтобы для всех кандидатов были равные условия – возможно, какие- то особые места, куда люди могут прийти и спокойно поставить свою подпись», – предлагает Памфилова.

Второй важный аспект – муниципальный фильтр. Необходимо его менять, чтобы не отсекать реальных конкурентов. Криминал и городских, а также сельских сумасшедших можно отсекать и другими способами, для этого не нужен фильтр, заявила Памфилова. «Наше предложение: 5% на 5», – заявила Памфилова» (речь, по всей видимости, идет о том, что 50% подписей должны дать депутаты муниципалитетов второго уровня. – «Ведомости»).