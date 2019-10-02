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Куратор санкционной политики США уйдет в отставку

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства. Министр финансов Стивен Мнучин подтвердил газете, что она летом заявила о своем желании вернуться в частный сектор.

Манделкер рассказала, что у нее сейчас нет конкретных планов. Она пояснила, что работа в частном секторе позволит ей вернуться к нормальному ритму жизни и проводить больше времени с семьей.

Манделкер заняла пост замминистра финансов США в июне 2017 г. В частности, она курировала работу управления по контролю над иностранными активами (OFAC), которое занимается планированием и применением экономических и торговых санкций.