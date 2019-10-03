Похититель картины Куинджи обжаловал приговор
Уроженец Крыма Денис Чуприков, осужденный на три года колонии строгого режима за кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд. Апелляция была подана 3 октября, дата рассмотрения пока не назначена.
Замоскворецкий суд Москвы 25 сентября приговорил Чуприкова к трем годам колонии строгого режима. Прокурор призывал дать обвиняемому четыре года колонии, защита просила об условном наказании – по словам адвоката, степень общественной опасности преступления была преувеличена.
Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена 27 января. На видеозаписи из музея видно, как мужчина снял полотно со стены на глазах у посетителей, вытащил из рамы и унес. Похитителя приняли за работника музея, поиски картины начались только спустя несколько минут, когда смотрители и охрана поняли, что произошло. Подозреваемого задержали на следующий день в Подмосковье, картину нашли и вернули в галерею. На допросе Чуприков рассказал, что хотел продать полотно и рассчитаться с долгами.
Картина Куинджи была выставлена в Третьяковке на временной выставке. После ее окончания полотно вернулось в Русский музей в Санкт-Петербурге, где оно обычно и находится. После похищения на картине не было обнаружено существенных повреждений, только небольшие потертости, сообщала Третьяковская галерея.