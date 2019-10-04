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Перестрелка произошла на заводе «Кубанские деликатесы» из-за спора учредителей

Попытка рейдерского захвата произошла на заводе «Кубанские деликатесы» Славянском районе Краснодарского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников.

По словам одного из них, на территорию завода вошла группа из восьми вооруженных людей и попыталась взять предприятие под свой контроль. Эти люди открыли стрельбу и ранили двух охранников предприятия. Как сообщил другой источник издания, один из охранников ранен в голову, второй получил легкое пулевое ранение. ТАСС отмечает, что число раненных возросло до трех, но госпитализация потребовалась только одному из пострадавших.

Захватчики сначала попытались взять в заложники находившихся на территории завода людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия. В приемной директора «Кубанских деликатесов» подтвердили факт перестрелки. «Нам сейчас не до вас, у нас стреляют», — сказал сотрудник завода «Интерфаксу».

Как пояснил ТАСС глава Славянского района Роман Синяговский, причиной перестрелки стал спор между двумя учредителями. «Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести», — пояснил он. В беседе с РИА Новости представитель администрации района назвал произошедшее попыткой рейдерского захвата.

ООО «Кубанские деликатесы» — консервный завод в городе Славянск-на-Кубани, основан в 2003 г. Является одним из ведущих производителей консервированных овощей на Кубани. Продукция завода продается в России и Казахстане.