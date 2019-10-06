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Турция начала стягивать войска и технику к границе с Сирией

Турция направила дополнительные войска и военную технику на сирийскую границу, передает турецкий телеканал TRT. Это произошло после объявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о скором начале операции в Сирии.

По данным телеканала, десять бронетранспортеров с военной техникой, а также автобус с военнослужащими прибыли в субботу в город Акчакале в провинции Шанлыурфа.

Накануне Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции готовы в ближайшее время начать операцию по обеспечению безопасности на севере Сирии. Анкара стремится очистить приграничные территории от экстремистов и бойцов-курдов.

В ответ Сирийские демократические силы, в состав которых входят курдские отряды самообороны и которые пользуются поддержкой США, предупредили, что военная операция Турции на севере Сирии может вылиться в тотальную войну.