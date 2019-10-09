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NYT сообщила о секретном подразделение ГРУ, занимающемся «дестабилизацией Европы»

К попытке госпереворота в Черногории, отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и россиянина Сергея Скрипаля, а также «кампании по дестабилизации» в Молдавии причастно одно и то же подразделение ГРУ — 29155. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на источники в западных органах безопасности.

Как пишет издание, ранее все эти события рассматривались как отдельные и не связанные, однако теперь сделан вывод, что речь идет о «скоординированной кампании по дестабилизации Европы, которую ведет элитное подразделение». По данным газеты, это подразделение работает уже по меньшей мере десять лет, но западные органы безопасности обратили на него внимание только недавно.

По данным NYT, подразделение располагается в тренировочном центре специального назначения №161 на востоке Москвы. Некоторых из сотрудников этого подразделения — ветераны войн в Афганистане, Чечне и на Украине. Его операции настолько секретны, утверждают собеседники газеты, что другим сотрудникам ГРУ неизвестно о его существовании.

Впервые западные спецслужбы обратили внимание на подразделение после провалившейся попытки госпереворота в Черногории в 2016 г., пишет NYT. Но оценивать масштаб деятельности подразделения западные спецслужбы начали только в 2018 г. — после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поначалу британские власти определили двух подозреваемых — это Анатолий Чепига и Александр Мышкин (известные также, как Александр Петров и Руслан Боширов). По словам двух источников газеты, за год до этого отравления три сотрудника подразделения 29155 прилетали в Великобританию. Это были Мишкин, а также два человека, которые путешествовали под псевдонимами Сергей Павлов и Сергей Федотов. Позже выяснилось, отмечает NYT, что Павлов и Федотов были участниками операции, в рамках которой была совершена попытка отравить болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2015 г.

Офицер ГРУ в отставке, знакомый с работой подразделение 29155, подтвердил, что специализация сотрудников этого подразделения — «диверсионные» миссии, которые совершаются в группах или по одному, включая «взрывы и убийства — все, что угодно». «Это серьезные ребята», — отметил он. В 2012 г. подразделение 29155 стало одним из трех подразделений, которое стало получать от Минобороны бонусы за «специальные достижения на военной службе». Среди этих трех подразеделний было также подразделение 74455, которое США обвиняли в причастности ко вмешательству в выборы в 2016 г.

Руководитель подразделения, по данным издания, — генерал Андрей Аверьянов. В 1988 г. он закончил Ташкентскую военную академию. Как пишет NYT, он участвовал в чеченской войне и в 2015 г. получил медаль Героя России. Газета также пишет, что хотя речь идет об элитном подразделение, оно, похоже, работает в условиях «ограниченного бюджета». Аверьянов, в частности, «живет в ветхом здании советских времен в нескольких кварталах от штаб-квартиры подразделения и ездит на ВАЗ 21053 1996 г. выпуска».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал NYT отправить вопросы министерству обороны. Министерство не ответило на запрос о комментарии.