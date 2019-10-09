Политика

Новости

«Медуза» нашла в открытом доступе рабочие номера телефонов Памфиловой и Бастрыкина

«Медуза» нашла на сайте госзакупок более 100 рабочих мобильных номеров чиновников, военных и руководителей регионов, которыми они пользуются для правительственной спецсвязи. Номера содержались в договорах между Федеральной службой охраны (ФСО), Управлением правительственной связи (УПрС) и ведомствами. Согласно документам, УПрС обеспечивала заказчиков «подвижной радиотелефонной связью стандарта GSM в диапазоне 900/1800 МГц», а также абонентским терминалом для этой связи, то есть специальным зашифрованным устройством.

В открытый доступ попали номера руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, губернатора Владимирской области и главы Дагестана, неназванных руководителей Генпрокуратуры и Минюста, региональных управлений МВД и командиров воинских частей и другие. В предыдущие годы их в документах не прятали. В этом году в некоторых случаях при сканировании закрывали листком с надписью «конфеденциально» (с ошибкой), при этом в отчетах об исполнении контракта номера были вновь видны.

Издание не смогло дозвониться ни по одному из десятков номеров из списка: они оказались отключены. Исключением стал номер, который должен принадлежать председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. Телефон был включен, но никто не взял трубку. После выхода текста один из авторов статьи Алексей Ковалев пришел на радиостанцию «Эхо Москвы», чтобы рассказать о расследовании. В эфире ведущий Александр Плющев позвонил по номеру Памфиловой еще раз, на этот раз она сняла трубку. Собеседница подтвердила журналисту, что пользуется специальным номером.

Источник «Медузы», знакомый с оборотом средств спецсвязи, рассказал, что специальные номера чиновники и сотрудники силовых ведомств получают при вступлении в должность. Но пользуются ими редко, поскольку опасаются, что их будут прослушивать свои же. «Такие телефоны, как я уже говорил, в столе на работе хранят. Чинуши их боятся как огня», – отметил собеседник издания.