Глава Еврокомиссии призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии, сообщает «РИА Новости». По словам Юнкера, операция не приведет к «положительным результатам».
По мнению Юнкера, Турция озабочена безопасностью на границе с Сирией. «Тем не менее я призываю Турцию, а также других акторов действовать со сдержанностью и остановить операции, которые уже проходят. Эта военная акция не ведет к положительным результатам», – сказал Юнкер, выступая в Европарламенте.
9 октября турецкая авиация начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по курдским формированиям в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В операции участвуют авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что цель операции – «устранить террористический коридор на южной границе Турции, принести мир и спокойствие в регион» (цитата по агентству Anadolu).